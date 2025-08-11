Het olympisch schaatsseizoen staat voor de deur, en dat betekent dat Jutta Leerdam en andere beoefenaars van wintersporten alweer volop trainen richting de Winterspelen in Milaan. Momenteel is het nog hartje zomer, en dus werkte Leerdam haar zware trainingssessie af in de zinderende hitte. Op Instagram deelt ze een video met veelzeggende emoji’s.

De Winterspelen van 2026 zullen de laatste Spelen van Leerdam zijn. Dat vertelde ze enkele maanden geleden in een aflevering van Paul American, een Netflix-serie met Jake Paul, Leerdam's verloofde, in de hoofdrol. Eerder gaf Paul al prijs dat de twee zich na de Spelen willen gaan richten op het stichten van een gezin.

Olympisch goud

Leerdam heeft vele prijzen weten te behalen gedurende haar carrière als topschaatsster, maar Olympisch goud ontbreekt nog altijd op haar palmares. Het is dan ook Leerdam's felbegeerde droom om deze winter het Olympisch goud te bemachtigen.

"Ik ben zesvoudig wereldkampioen. Dat is veel en daar ben ik blij om, maar de volgende Olympische Spelen zullen mijn laatste zijn en daar wil ik goud winnen", vertelde ze in de Netflix-serie. "Ik wil later niet terugkijken en denken: het spijt me dat ik me heb laten leiden en niet voor mezelf ben opgekomen. Nee, ik wil trots op mezelf zijn dat ik dat besluit heb genomen."

Trainen in extreme temperaturen

Om haar droom te verwezenlijken, is de topschaatsster hard in voorbereiding, en dat betekent trainen in extreme temperaturen. Het was maandag namelijk behoorlijk warm in Nederland, volgens het KNMI was het op sommige plekken 27 graden en was er weinig wind. Er geldt deze week zelfs een nationaal hitteprotocol. Dat hebben

De hitte viel Leerdam en enkele trainingspartners zwaar. Zij maakten een fietsrit. Op Instagram deelt de schaatser een video waarop te zien is dat het groepje de fietsen aan de kant van de weg heeft gelegd en langs de weg is gaan liggen in een stukje schaduw. De emoji's die de schaatsster erbij plaatst, dat van een open mond, een doodshoofd en een zwetend gezicht, zeggen genoeg. De fietsers hebben het zwaar met de extreme temperaturen.

i © Instagram: @juttaleerdam

Tot het uiterste

Aan de beelden en emoji's te zien, is het groepje fietsers duidelijk tot het uiterste gegaan tijdens de training. Het is te hopen dat de trainingssessie Leerdam zal helpen in de jacht op Olympisch goud. Bij de vorige Winterspelen in het Chinese Beijing was ze dicht bij goud, alleen het ging op pijnlijke wijze mis. In een bocht viel ze bijna, waardoor ze enkele tienden op haar tijd verloor.