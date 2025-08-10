Jake Paul is de geruchten dat zijn gevechten in scène zouden zijn gezet beu. Op Instagram bijt hij van zich af en dreigt met een rechtszaak voor iedereen die dat beweert: "Ten eerste word je aangeklaagd en ten tweede ben je een jaloerse boer die niet eens kan geloven hoe goed ik in deze sport ben."

'Het probleemkind', die regelmatig de bokshandschoenen aantrekt, zinspeelt al een poosje op een gevecht tegen grootheid Anthony Joshua. Eerder deze zomer won hij van de Mexicaanse profbokser Jesus Cesar Chavez Jr. en eind 2024 zegevierde hij na een gevecht tegen legende Mike Tyson. Sindsdien lijkt de Amerikaanse verloofde van Jutta Leerdam er alles aan te willen doen om een gevecht tegen Joshua tot stand te laten komen.

'Ik bid voor je'

Wel heerst er veel kritiek op de Amerikaan. Zo hebben sommige mensen twijfels bij de echtheid van het gevecht tussen Paul en Tyson en wordt er online regelmatig gesuggereerd dat Paul alleen maar zou kunnen winnen van veel oudere tegenstanders. Inmiddels is de influencer die geluiden helemaal zat en bijt in een statement op Instagram van zich af.

"Als iemand zegt dat mijn gevechten in scène zijn gezet, dan word je aangeklaagd", begint hij zijn bericht. "En ten tweede ben je een jaloerse boer die niet eens kan geloven hoe goed ik in deze sport ben. Je zou naar de kerk moeten gaan om je onzekerheden te overwinnen. Ik bid voor je, want ik heb zoveel liefde voor de mensheid en dat geldt ook voor de mensen die tegen mij zijn."

'Hoop dat de wereld een betere plek wordt'

"Ik bid voor je en hoop dat de wereld een betere plek wordt", gaat de geïrriteerde Amerikaan verder. "Jullie hebben een ziekte en ik ben er om jullie te helpen genezen", concludeert hij tot slot. Volgens bokspromotor promotor Eddie Hearn, de promotor van onder meer Joshua, is Paul de favoriete kandidaat om in 2026 tegen Joshua te vechten.

"In deze bizarre wereld waarin we leven, denk ik dat Jake Paul absoluut de favoriet is om als volgende tegen Anthony Joshua te vechten", vertelde hij tegenover Sky Sports. "Ik geloof echt dat je dat begin 2026 zult zien", voegde hij daar aan toe.