Voor de Nederlandse topschaatsers begint het begin van het nieuwe seizoen steeds dichterbij te komen. Het is voor hen een cruciaal jaar, want in februari staan de Olympische Winterspelen op het programma. Topschaatsster Jutta Leerdam laat er geen gras over groeien dat ze daar naar uitkijkt.

De eerste wedstrijden van het jaar vinden eind oktober plaats en dat zijn niet de minste. Dan worden namelijk de NK afstanden gehouden in Thialf. De toppers hebben dus nog ruim een maand om zich daarop voor te bereiden, al zal het seizoen voor de meeste rijders vooral om twee andere wedstrijden draaien: het Olympisch Kwalificatietoernooi en de daaropvolgende Olympische Winterspelen. Die twee toernooien zijn uiteraard onlosmakelijk met elkaar verbonden, want bij de eerste zijn startbewijzen voor de tweede te verdienen.

'Snelheidsduivel'

Voor Leerdam is het komende jaar eigenlijk maar op één manier geslaagd: als ze in Milaan bij de Spelen een gouden medaille pakt. Uit een post op haar Instagram blijkt wel dat ze er enorm veel zin in heeft om in het olympische seizoen te gaan vlammen. Ze deelt op haar account een video waarin ze haar inmiddels iconische zwarte schaatspak aantrekt. Ze stapt vervolgens het ijs op in schaatstempel Thialf in Heerenveen om keihard te trainen.

'Het lied van het olympische seizoen', schrijft ze bij de video. Daarmee verwijst ze naar de muziek die er tijdens de video te horen is. Dat is het nummer 'SPEED DEMON' van popzanger Justin Bieber. Uiteraard vrij toepasselijk, want Leerdam zal zich als een 'snelheidsduivel' moeten voortbewegen als ze olympische goud wil pakken.

Weg naar de Olympische Winterspelen

Het schaatsseizoen begint dus met de NK afstanden en daar zijn ook startbewijzen voor de World Cups te verdienen. Die wedstrijden kunnen de schaatsers goed gebruiken om hun vorm op peil te houden, maar de belangrijkste afspraak volgt toch echt pas eind december. Tussen Kerst en oud en nieuw wordt het Olympisch Kwalificatietoernooi gehouden. Wie daar niet presteert, kan fluiten naar de Spelen.

Leerdam is al jaren de beste schaatsster van Nederland op de 1000 meter, maar toch moet ook zij zich nog maar zien te kwalificeren. Als dat lukt, kan ze een van de grootste leegtes van haar prijzenkast gaan vullen. Leerdam won al vele gouden medailles op WK's en EK's, maar op de Spelen lukte het nog niet. In 2022 won ze wel al zilver op de 1000 meter.