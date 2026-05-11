Superster Jutta Leerdam werd afgelopen zondag nog niet zelf vereerd op Moederdag. Toch geniet de schaatsster van moeders en dochters om haar heen, zoals van haar eigen schoonzus en nichtje.

Moederdag werd ook in huize Leerdam gevierd. Zo zette de olympisch kampioene over 1000 meter haar moeder in het zonnetje. Zo deelde Leerdam op sociale media vertederende beelden van zichzelf met haar moeder Monique. " Gelukkige Moederdag aan mijn lieve en prachtige moeder, wat hebben we toch een geluk", zo schreef ze erbij.

Ook de verloofde van Leerdam, Jake Paul, schonk zondag veel aandacht aan zijn moeder. Zo deelde moeder Pam Stepnick op sociale media het cadeau wat ze kreeg van haar zoon. Namelijk en boeket rode, witte en roze rozen, een fles rode wijn en een persoonlijk geschreven kaart. In de kaart schreef Paul: "Fijne Moederdag mama! Bedankt dat je altijd zo veel om me geeft en mijn beste vriendin bent. Liefs, Jake".

Leerdam geniet van nichtje

In de familie van Paul werden nog meer moeders geëerd. Zo heeft de oudere broer van Jake, Logan Paul, een kind samen met influencer Nina Agdal. Zij deelde zondag een compilatie op haar Instagram van schattige beelden van haar eenjarige dochtertje.

Leerdam genoot van het bericht van haar schoonzus en nichtje. De schaatskampioene likete namelijk de post. Leerdam was afgelopen jaar aanwezig op de bruiloft van het bekende koppel Logan Paul en Nina Agdal.

Kinderwens

Leerdam gaat komende tijd dus zelf ook trouwen met Jake Paul. Daarna wil het stel ook aan kinderen beginnen, zo onthulde de topschaatsster eerder. Het is daarom ook nog niet duidelijk of we Leerdam terug gaan zien op het ijs als professionele schaatser.

