Hoewel ze een aanwijsplek kreeg, bedankte topschaatsster Jutta Leerdam voor het WK sprint en zette vroegtijdig een punt achter haar schaatsseizoen. Wie denkt dat ze volop van haar welverdiende rust geniet heeft het mis; Leerdam was dit weekend namelijk actief in de sportschool.

Dit weekend vond het NK sprint plaats. Leerdam kreeg eerder deze week een aanwijsplek voor het WK sprint van volgende week, waardoor ze zich dit weekend niet hoefde te kwalificeren. De schaatsster van Team KaFra bedankte echter voor haar WK-plaats en zette vroegtijdig een punt achter haar schaatsseizoen. Sindsdien wordt er volop gespeculeerd over het einde van Leerdams carrière.

Eerder hintte haar verloofde Jake Paul in de Netflix-serie Paul American al op het einde van Leerdams carrière na de Winterspelen. De twee zouden een gezin willen stichten. Nadat Leerdam met olympisch goud op de 1000 meter in Milaan haar droom in vervulling zag gaan en haar palmares compleet maakte, lijkt de keuze om haar carrière op haar hoogtepunt te beëindigen dan ook voor de hand te liggen.

Nog steeds actief bezig

Zelf laat de Westlandse haar keuze nog in het midden. Hoewel Leerdam het WK sprint aan zich voorbij laat gaan, zit ze zeker niet stil. In haar verhaal op Instagram deelde ze zondagochtend een foto van een ogenschijnlijk eiwitrijk ontbijt met onder meer gebakken ei, bosbessen en guacamole. Later verscheen op TikTok een video vanuit de sportschool.

Bijpassend geluid

In de video op TikTok had Leerdam gekozen voor een bijpassend geluid. "Mensen geven op vlak voordat ze krijgen wat ze altijd wilden. Mensen stoppen en geven op, maar ik ben niet de persoon die stopt voordat ik heb bereikt wat ik altijd wilde", klinkt het, terwijl Leerdam vanuit de sportschool de tekst lipsynct.