Jutta Leerdam werd een van dé grote sterren op de Olympische Spelen van Milaan en zo kwamen ook haar ouders in de belangstelling te staan. Moeder Monique en vader Ruud waren aanwezig bij de gouden race van hun dochter en dat leverde een prachtig onderonsje op.

Voor Leerdam was het in Milaan al snel raak. De Westlandse topschaatsster maakte er de afgelopen jaren bepaald geen geheim van dat een gouden olympische medaille het absolute hoofddoel in haar loopbaan was. En dat moest gaan gebeuren op de 1000 meter.

Leerdam had in Femke Kok een grote rivale en toen de Friezin een toptijd neerzette, werd de druk op de zevenvoudige wereldkampioene alleen maar groter. Onder toeziend oog onder meer haar gezien en haar verloofde Jake Paul liet ze vervolgens zien die druk aan te kunnen: goud!

Koning Willem-Alexander

De ouders van Leerdam waren uiteraard door het dolle heen en daar kwam in de schaatshal van Milaan nog een bijzondere ontmoeting bij. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren ook van de partij en kwamen langs voor een welgemeende felicitatie.

Het koninklijk paar vertelde vol bewondering dat ze hadden genoten van de prestatie van Leerdam. Máxima stelde ‘zó veel zenuwen’ te hebben gehad, terwijl Willem-Alexander vertelde dat hij ‘hartkloppingen’ had tijdens de ritten van Leerdam en Kok.

Prinses Amalia

Ook Leerdam zelf had een warme ontmoeting met Willem-Alexander en Máxima. Zo warm zelfs, dat ze de koning in zijn armen sprong. Na de Spelen, waarop Leerdam ook nog zilver pakte op de 500 meter, was er een ontmoeting in Den Haag. Daar was ook prinses Amalia van de partij, met wie Leerdam ook een kort onderonsje had.

Einde seizoen Leerdam

Leerdam kreeg na de Spelen van de KNSB een aanwijsplek voor de WK sprint, maar ze bedankte voor de eer. Het seizoen van de veelbesproken Leerdam is voorbij, zo liet ze weten. Kok is komende week wel aanwezig op het mondiale sprinttoernooi.