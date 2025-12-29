Topschaatsster Jutta Leerdam was enorm opgelucht na haar 500 meter bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf. Ze zette na Femke Kok de tweede tijd neer. Ze is zo goed als zeker van deelname aan de Winterspelen. Maar volgens Britse media ging er toch ook wat mis bij Leerdam.

Vrijdag maakte Leerdam op de 1000 meter een ongelukkige schuiver. Door haar val plaatste ze zich niet op eigen kracht op haar favoriete afstand voor de Winterspelen.

Haar sterke prestaties op de 500 meter lossen dat probleem vermoedelijk op: het is bijna zeker dat ze mag afreizen naar Milaan voor de 500 meter en de kans is groot dat Leerdam dan een aanwijsplek krijgt op de 1000 meter. De schaatsbond KNSB mag na het OKT driemaal zo'n plek uitdelen.

'Jutta Leerdam liet meer zien dan haar talent'

De Britse krant The Sun heeft niet zoveel oog voor de sportieve belangen die bij het OKT op het spel staan. De tabloidkrant schrijft: "Jutta Leerdam, de verloofde van Jake Paul, liet meer zien dan alleen maar haar talent." Ook Daily Star springt bovenop het kledingincident.

Daarmee doelt de krant op het moment na haar eerste 500 meter, toen Leerdam de rits van haar schaatspak omlaag schoof. "Fans kregen meer te zien dan ze wellicht hadden verwacht toen de rits omlaag ging", aldus The Sun. "De rits ging richting haar middenrif en daardoor werd er erg veel zichtbaar van de knalrode sportbeha van Leerdam."

De schrijver gaat ervanuit dat Leerdam een ongelukje maakte, want de kop van het artikel is: "Leerdam maakt een blunder met haar kleding mee, nadat ze zich herstelt van een vreselijke val bij het OKT."

Rode loper

Vervolgens meldt het artikel dat Leerdam wel vaker 'best uitdagende outfits' draagt, bijvoorbeeld als ze zich vertoont op een rode loper bij glamoureuze evenementen. "Maar toch was dit een verrassend moment", meent de auteur, die ook aanstipt dat 'de ster' modellenwerk heeft gedaan voor merken als Omega en Nike.

Deze foto van Jutta Leerdam plaatste The Sun bij het artikel ©Getty Images

