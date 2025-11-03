Jutta Leerdam heeft richting haar gedroomde olympisch goud op de 1000 meter nog een lange weg te gaan. De NK afstanden verliepen mede vanwege liesklachten anders dan verwacht. Al wanhoopt de 26-jarige topschaatsster niet, want ze groeit naar eigen zeggen altijd in het seizoen. Drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer verwacht dat Leerdam de komende maanden zeker nog veel beter wordt, maar waarschuwt haar ook.

In Sportnieuws.nl Dromen van Goud krijgt Timmer namelijk direct een prikkelende stelling voorgelegd: 'Jutta Leerdam moet opletten met wat ze doet'. Daarop antwoordt het inmiddels 51-jarige schaatsboegbeeld volmondig met 'ja'. "Ook bij Jutta moet de focus vol op topsport. Om te kunnen winnen, zij wil voor goud gaan, moeten alle kleine puzzelstukjes vallen. Dan kun je niet te veel sidekicks ernaast doen, want dat gaat ten koste van."

Er klinken sinds Leerdam een relatie heeft met de Amerikaanse influencer Jake Paul regelmatig geluiden door dat zij te veel afleiding heeft en niet altijd volledig gefocust is op het schaatsen. Zelf denkt Leerdam daar anders over. Ze leeft voor de volle honderd procent toe naar die olympische droom. Zelfs nadat ze zaterdag in Heerenveen tijdens de 500 meter een lichte liesblessure opliep, verscheen ze zondag toch gewoon aan de start van haar geliefde 1000 meter.

"Wel goed dat ze start", stelt Timmer, die vindt dat Leerdam daarmee ook geen onnodige risico's nam. "Ze heeft een absolute topsportmentaliteit. Maar er worden geen cadeautjes uitgedeeld." Daar kwam Leerdam in Thialf ook wel achter. Bij de twee 500 meters viel ze buiten het podium en ook op de 1000 meter werd de koningin van die afstand onttroond door een ontketende Femke Kok. Wel stelde ze 'gewoon' haar startbewijzen voor de World Cups veilig.

Timmer kijkt vanuit twee kanten naar de aanvliegroute van Leerdam, waarbij ze stelt dat onnodige uitstapjes buiten het schaatsen in een olympisch seizoen "niet bevorderlijk" werken. "Natuurlijk krijg je er ook energie van, dat je misschien toch vaker naar Amerika vliegt", ziet ze voor Leerdam ook wel de positieve kant in om vaker bij haar geliefde Jake Paul te zijn. "Maar het is zo cruciaal, alle kleine beetjes maken toch een hoop verschil."

Vooralsnog hoeft niemand zich zorgen te maken, stelt hoofdrolspeelster Leerdam zelf vast. "Het is belangrijk om te plaatsen", doelt ze op haar afgedwongen deelname aan de komende vier World Cups, te beginnen op vrijdag 14 november in Salt Lake City. "Aan het einde van het seizoen worden de prijzen verdeeld." Daar is Timmer het roerend mee eens. "Ze is wel heel sterk. Het is nog niet allemaal zoals ze kan schaatsen, maar ze gaat absoluut nog groeien. Zij is wel op scherp gezet."

Beluister Sportnieuws.nl Dromen van Goud

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Dromen van Goud blikt onze presentator en schaatsverslaggever Aron Kleeven samen met drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer terug op de aftrap van het schaatsseizoen. Timmer duidt de verrassingen en teleurstellingen van de NK afstanden. Verder gaat zij dieper in op enkele prikkelende stellingen over toppers als Jutta Leerdam, Kjeld Nuis, Joy Beune en Joep Wennemars. Verder haalt ze herinneringen op aan haar eigen NK's, wordt er een korte quiz gespeeld en blikt ze vooruit op wat komen gaat.

Nieuws, reacties en analyses over schaatsen op Sportnieuws.nl

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check ook regelmatig in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer in gesprek gaat met de hoofdrolspelers en wekelijks haar mening geeft over de Nederlandse en internationale prestaties.

Verder schuiven in onze videopodcast Sportnieuws.nl Schaats Inside regelmatig prominente gasten aan. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je niets missen uit de schaatswereld, download dan ook snel onze Sportnieuws.nl App via Google Play of App Store.