Wereldkampioene Joy Beune krijgt klap na klap op de NK afstanden. Vrijdagavond moest ze de nationale titel op de 1500 meter aan Marijke Groenewoud laten, een dag later komt ze niet in actie. Ook Antoinette Rijpma-de Jong heeft zich teruggetrokken voor de 3000 meter.

"Het is ongelofelijk balen, maar helaas is Joy Beune ziek en heeft ze zich af moeten melden voor de 3000 meter van het NK afstanden", laat Team IKO-X2O weten. "Vrijdagmiddag werd al duidelijk dat ze zich niet fit begon te voelen. Starten op de 1500 was mogelijk maar inmiddels heeft ze koorts en is starten medisch onverantwoord."

Of Beune zondag op de 5000 meter wel kan starten, is niet bekend. De meervoudig wereldkampioene werd vrijdag derde op de schaatsmijl achter Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-De Jong. Laatstgenoemde is er ook niet bij op de 3 kilometer. Rijpma-De Jong geeft dit jaar de voorkeur aan de 1000 en 1500 meter.

Teleurgestelde Beune

Vrijdagavond stond Beune nog teleurgesteld voor de camera na haar bronzen medaille op de 1500 meter. "Ik wilde ongeacht het resultaat een goede race rijden, dat had ik met mezelf afgesproken. Dat zat er vandaag niet in en daar baal ik wel een beetje van", sprak ze.

"Ik wil in de komende races die ik rijd steeds beter gaan schaatsen", was Beune nog hoopvol. Een dag later meldde zich wegens ziekte af voor de 3000 meter. Vorig jaar meldde de schaatsster zich ziek na de eerste dag van het World Cup-kwalificatietoernooi (WCKT). Beune kreeg toen nog wel een aanwijsplek voor de 3 kilometer.

