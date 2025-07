Jutta Leerdam had op de snikhete dinsdag geluk. De topschaatsster trainde op het verkoelende zomerijs in Thialf. De sprintster was 'blij om weer terug te zijn' op de voor haar zo vertrouwde locatie.

Leerdam liet zich om die reden op de foto zetten, zo is te zien op Instagram. De 26-jarige Westlandse poseert in haar zwarte schaatspak van Kafra, een witte haarband en een strakke schaatsbril voor de camera. 'Old school camera pics', schrijft ze in haar story, terwijl ze Thomas Geerdinck tagt. Hij is oud-langebaanschaatser en nu trainer van Team Novus.

'Gewoon leuk om te doen'

Dat is het team waar Leerdam regelmatig meetraint. Zo ook vorige week, toen de schaatsers van Novus en Kafra alleen nog op de shorttrackbaan reden. Andere rijders wisselden de kleinere baan na de middag in voor de langebaan.

Leerdam legde uit waarom zij en haar teamgenoten dat niet deden. "We gebruiken deze trainingen als overgang van het skeeleren naar de langebaan", zei zij tegen de NOS. "Het is goed voor mijn bochtentechniek en ook gewoon leuk om te doen. Volgende week staan we daar weer op het ijs."

Juichen voor Jake Paul

Afgelopen weekend zag de topschaatsster hoe haar verloofde Jake Paul opnieuw een boksgevecht won. De Amerikaan versloeg Julio César Chávez na tien ronden. Voor Nederlanders was het gevecht erg vroeg, maar dat weerhield Leerdam en haar familie er niet van om de wekker te zetten en voor de televisie Paul naar de overwinning te schreeuwen.

Topschaatsster Jutta Leerdam gaat met zussen uit haar dak tijdens gevecht van verloofde Jake Paul: 'Go Jakey' Waar Jutta Leerdam bij het vorige gevecht van haar verloofde Jake Paul nog van de partij was en met haar optreden de internationale media haalde, moest de topschaatsster op de vroege zondagochtend vanuit Nederland toekijken hoe haar verloofde het ervan af bracht tegen de Mexicaan Julio Chavez Jr. De wekker ging al vroeg in huize Leerdam en samen met de hele familie werd Paul uitbundig aangemoedigd.

Iedereen was erbij: vader Ruud, moeder Monique en zussen Merel en Beaudine waren vroeg uit de veren om het gevecht te bekijken. Vooral Beaudine, de jongste zus van Jutta, was er al helemaal klaar voor. Ook Merel had er veel zin in. 'Go Jakey!', schreef zij op sociale media.

Direct na afloop van de partij plaatste Leerdam een filmpje van hoe de arm van Paul de lucht in gaat. "Yesss", schreef Leerdam erbij en ook had ze drie hartjes over voor haar verloofde.