De topschaatsers stonden dinsdag weer op het zomerijs van Thialf. Eén van hen was Jutta Leerdam, die weer eens meereed met de rijders van Team Novus. Daar pakten ze de training iets anders aan dan de andere Nederlandse schaatsers.

De meesten verruilden namelijk het shorttrackijs in de middag voor het langebaanschaatsen. Maar Leerdam en haar collega's niet. Een journalist van de NOS zag hoe de 26-jarige sprintster met haar nieuwe teamgenoot Kai Verbij rondjes bleef draaien op de kleinere baan.

Populaire schaatsster krijgt 'reality check': 'Nog geen 24 uur geleden lag ik op het strand...' De nationale schaatstop mocht maandag voor de eerste keer sinds het afgelopen seizoen weer het ijs op in Thialf. Dat gold ook voor de populaire schaatsster Pien Hersman. Zij maakte eerder op de dag een rondje op de fiets door de regen en dat was een flinke 'reality check' na een bijzonder weekend met haar bekende vriend.

Shorttrack vs. de langebaan

Leerdam gaf uitleg over de keuze om nog niet aan het echte werk te beginnen. "We gebruiken deze trainingen als overgang van het skeeleren naar de langebaan", zegt zij. "Het is goed voor mijn bochtentechniek en ook gewoon leuk om te doen. Volgende week staan we daar weer op het ijs."

De schaatsers van Team Essent knalden al wel over de 400-meterbaan. Suzanne Schulting keek er naar uit om weer te kunnen schaatsen en dingen uit te proberen. Haar vriend Joep Wennemars voegde daar aan toe: "Het is best goed ijs. Nog geen PR-ijs, maar zo zijn de benen ook nog niet."

Topschaatsster Jutta Leerdam baalt van typisch 'vrouwenprobleem': 'Ik verlaat mijn huis nooit' Het leven van Jutta Leerdam bestaat momenteel voornamelijk uit trainen en thuis rusten. De topschaatsster komt dus niet op veel plekken, behalve haar huis, de gym en de ijsbaan. Dat zorgt voor een typisch 'vrouwenprobleem' en daar baalt ze van.

Typisch 'vrouwenprobleem'

Leerdam deelde maandag een typisch 'vrouwenprobleem' met haar volgers op TikTok. Op de video draagt ze een blauw outfitje met glitters erop. Ze lijkt in haar eigen slaapkamer te staan. Dat is met een reden, schrijft ze: 'Een meisje zijn betekent te veel cute outfits hebben voor iemand die nooit het huis verlaat.' En in het bijschrift voegt ze nog toe dat ze enkel leggings en trainingsbroeken draagt.

Jake Paul deelt krankzinnige details van aankoop van 39 miljoen dollar voor Jutta Leerdam én hun kinderen Jake Paul heeft een nieuw huis gekocht op een enorm stuk land. De verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam onthult dat hij nu zelfs eigenaar is van eigen watertjes. Daarmee zag hij zijn droom uitkomen, al hangt daar wel een flink prijskaartje aan.

Ranch van 39 miljoen dollar

Leerdam zal na het komende seizoen naar Puerto Rico gaan, waar ze gaat samenwonen met haar verloofde Jake Paul. De Amerikaanse bokser heeft in de podcast The Iced Coffee Show uit de doeken gedaan dat hij een ranch heeft gekocht voor liefst 39 miljoen dollar. Paul beschikt nu zelfs over zijn eigen wateren.

Het moet de plek worden waar Paul en Leerdam hun toekomstige kinderen groot gaan maken. Zij zijn van plan om na het komende, olympische seizoen aan kinderen te beginnen.