Op haar socials post schaatsicoon Jutta Leerdam in regel beelden van trainingen, haar samenzijn met verloofde Jake Paul of glamoureuze modeshoots. Maar ditmaal was er iets heel anders te zien op TikTok. En dat beviel haar volgers wel.

"Make breakfast with me", schrijft de regerend Europees sprintkampioene in de video, oftewel 'Maak ontbijt met mij'. Het Zuid-Hollandse sprintkanon staat in haar tuin, zo blijkt ook uit het bijschrift. Daar staat: "Baked Apple Pie Oats with fruits out of my own garden ugh", oftewel: "Ik heb appeltaart met havermout en fruit gebakken, met ingrediënten uit mijn eigen tuin."

'Ik heb zes appelbomen'

Met een voice-over geeft de winnares van zilver op de 1.000 meter bij de Olympische Winterspelen van 2022 meer informatie over haar tuin.

"Ik heb zes appelbomen", vertelt Leerdam. "Deze boom was dit jaar de snelste. Kijk eens hoe heerlijk ze zijn. Ook heb ik veel druiven. Ik begon ermee om ze onder te dompelen in bakpoeder. Daarna sneed ik de appeltjes en bakte ik ze. Daarbij voegde ik kaneelpoeder toe, plus zout en rozijnen." Wat er ook nog in ging was havermout en ei. Daarna ging de boel in een kommetje, met yoghurt erbovenop, afgetopt met honing en zeezout. "Dat was het. Love you guys", zo sloot ze af.

Oase van kalmte

Dit culinaire uitstapje van Leerdam werd gewaardeerd door de mensen die een reactie achter lieten. "Dit ziet er bijzonder uit, Jutta", schrijft iemand. "We moeten deze energie vasthouden als je niet traint." Een ander meent: "Meer van deze video’s please!" Ook haakte iemand in op Leerdams relatie met bokser Jake Paul. "Jij bent de oase van kalmte die Jake nodig heeft in zijn leven."

@juttaleerdam Baked Apple Pie Oats with fruits out of my own garden ugh 🥹❤️ ♬ original sound - Aeva - AEVA

Olympisch seizoen

De komende zes weken moeten de Nederlandse schaatstoppers zich voorbereiden op de NK afstanden in Thialf. Dat vindt eind oktober plaats, al zal het seizoen voor de meeste rijders vooral om twee andere wedstrijden draaien: het Olympisch Kwalificatietoernooi en de daaropvolgende Olympische Winterspelen. Die twee toernooien zijn uiteraard onlosmakelijk met elkaar verbonden, want bij de eerste zijn startbewijzen voor de tweede te verdienen.