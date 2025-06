Topschaatsster Marijke Groenewoud beleeft mooi succes: 'Nog eentje te gaan'

Marijke Groenewoud schaatste zichzelf de geschiedenisboeken in tijdens het WK afstanden in Hamar. De 26-jarige Friezin werd voor de derde keer in haar carrière wereldkampioen op de massastart, waarmee ze op gelijke hoogte kwam met Irene Schouten. Toch verliep haar toernooi niet vlekkeloos. Op de klassieke schaatsafstanden kwam ze niet in de buurt van het podium, maar op de massastart was ze oppermachtig.