Topschaatsster Marijke Groenewoud dwingt respect af: 'Je kunt gewoon niet alles doen'

Marijke Groenewoud schaatste zichzelf de geschiedenisboeken in tijdens het WK afstanden in Hamar. De 26-jarige Friezin werd voor de derde keer in haar carrière wereldkampioen op de massastart, waarmee ze op gelijke hoogte kwam met Irene Schouten. Toch verliep haar toernooi niet vlekkeloos. Op de klassieke schaatsafstanden kwam ze niet in de buurt van het podium, maar op de massastart was ze oppermachtig.

Dat ze opnieuw de beste was op deze discipline, is geen toeval. “Zij heeft al zoveel gedaan”, zegt Naomi van As in de Sportnieuws.nl-podcast, die ze samen met Ellen Hoog maakt. “Ze heeft nu dat record gehaald van het aantal marathonzeges, dat was eigenlijk haar doel dit seizoen.”

Individueel niet, maar in teamverband wel

Hoewel Groenewoud op de individuele afstanden moeite had om zich in de medailles te schaatsen, ging het in teamverband uitstekend. Samen met Joy Beune en Antoinette Rijpma-De Jong pakte ze goud op de ploegenachtervolging.

'Je kunt ook niet alles doen'

In de podcast bespreken zij en Hoog dat de schaatsster keuzes moet maken richting de Olympische Spelen in Milaan. "Voor komend seizoen wordt het langebaanschaatsen het belangrijkste en zal ze minder marathons rijden. Je kunt gewoon ook niet alles doen”, benadrukt Van As.

Hoog snapt de keuzes van Groenewoud voor dit seizoen ook wel. "Het is ook okay. Het was misschien ook wel een test en ze heeft een record gehaald. Ze heeft zich totaal op de kaart gezet met wat ze heeft gepresteerd. Iedereen weet wat ze kan. En nu op naar Milaan en dat is voor haar denk ik nu gewoon de hoofdfocus."

