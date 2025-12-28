Jutta Leerdam heeft zich op de matrix voor de olympische tickets geplaatst met een tweede plek op de 500 meter bij het OKT. Ze zit nu in de wachtkamer voor plaatsing voor de Winterspelen van Milaan. Anna Boersma werd derde op de korste sprintafstand. Femke Kok had in de eerste omloop al de zege veiliggesteld.

Anna Boersma kwam nog dichtbij de tijd van Leerdam. De schaatsster van Team Staan reed 37.27 en werd daarmee derde op de 500 meter, ten koste van Isabel Grevelt. Leerdam klokte 37.24 in haar eerste race.

Leerdam reed in de tweede omloop in de laatste rit tegen Marrit Fledderus. Laatstgenoemde maakte twee keer een valse start en werd dus gediskwalificeerd. In tranen verliet ze de baan. Ze maakte geen kans meer op de derde plek, en dus een plaats op de matrix. Daarmee komt er definitief een einde aan haar olympische droom.

Leerdam moest het daarom helemaal alleen doen, maar was door haar eerste race al zeker van de tweede plek. Die eerste tjd wist ze niet meer te verbeteren. Ze klokte 37.59.

Angel Daleman wist zich ook flink te verbeteren. Ze reed haar snelste tijd in Thialf: 37.53. Het is echter niet genoeg om op de matrix te komen. Suzanne Schulting begon met een valse start. Ze was met haar tijd van 37.83 langzamer dan in de eerste omloop. De schaatsster van Team Essent lijkt al zeker van een ticket voor de Spelen na haar tweede plaats op de 1000 meter.

Femke Kok

Femke Kok was de snelste in de eerste omloop van de 500 meter. Ze reed een baanrecord van 36.87. Daarmee was ze zo goed als zeker van de overwinning en dus besloot ze de tweede race over te slaan en zo extra rust te nemen voor de 1500 meter op maandag.

Tickets Olympische Spelen

Kok bemachtigde met haar zege op de 500 meter haar tweede ticket voor de Olympische Spelen, nadat ze vrijdag op de 1000 meter won. De nummers één en twee op de kortste sprintafstand komen op plek elf en twaalf in de matrix. Er mogen in totaal negen schaatssters naar Milaan.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is.