Er komt een einde aan een groot schaatstijdperk. Miho Takagi, de Japanse topschaatsster, neemt na de WK allround in Heerenveen komend weekend afscheid van haar sport. Zij was jarenlang één van de beste ter wereld en zat onder meer Jutta Leerdam vier jaar geleden dwars op de olympische 1000 meter in Peking. Nu is het klaar met Takagi na nog één WK.

Schaatsster Miho Takagi beëindigt na het WK allround van komend weekend in Heerenveen haar carrière. "Ik kijk ernaar uit om deel te nemen aan het WK allround in Thialf", zegt de 31-jarige Japanse, die wordt gecoacht door de Nederlander Johan de Wit, op Instagram. "Het is een van mijn grote dromen om het toernooi daar te schaatsen en het wordt mijn laatste wedstrijd. Ik ga jullie allemaal missen, maar het is geweldig om op die manier mijn laatste race te rijden."

'Genieten van elk moment'

Ze wil graag 'bedankt' en 'vaarwel' zeggen tegen iedereen. "Maar eerst wil ik genieten van elk moment komend weekend en hard vechten tot de laatste finish." Op de WK allround moet Takagi een 500 meter, een 1500 meter, een 3000 meter en een 5000 meter rijden om wereldkampioene te worden. Ze krijgt in Thialf onder meer concurrentie van Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud.

Wereldkampioen allround

Takagi werd in 2018 wereldkampioen allround in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Twee jaar geleden veroverde ze in Inzell voor de tweede keer de wereldtitel sprint en probeerde ze daarna ook het WK allround te winnen. De Japanse gaf toen echter na een dag vermoeid op.

Grootse carrière

Op de Spelen van Milaan won Takagi brons op de 500 en 1000 meter en de ploegenachtervolging, maar greep ze naast een medaille op de 1500 meter. Ze won op de ploegenachtervolging goud op de Spelen van Pyeongchang in 2018 en vier jaar later in Beijing goud op de 1000 meter.