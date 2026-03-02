In Thialf vinden komende week de toetjes van het schaatsseizoen plaats. Vele kersverse olympische kampioenen en andere toppers gaan in de Friese schaatstempel de strijd aan op de WK sprint en allround. Check hier hoe het programma van het laatste schaatstoernooi van het seizoen eruitziet.

Schaatsfans hebben het afgelopen weekend al kunnen genieten van een sprinttoernooi én allroundtoernooi in Thialf tijdens de NK. Deze week komen ook de internationale toppers in actie op het ijs in Heerenveen voor de WK. Zo kondigde de coach van tweevoudig olympisch kampioen Jordan Stolz aan dat zijn pupil zelfs beide toernooien gaat rijden. De 21-jarige Amerikaan werd twee jaar terug al wereldkampioen allround. De beste sprinter van de wereld werd hij nog nooit.

Nederlandse deelnemers

Ook Nederland vaardigt een hoop titelkandidaten af naar beide toernooien. De Nederlandse schaatsbond wees op basis van de Olympische Spelen twee schaatsers aan per toernooi. Alleen het allroundtoernooi voor vrouwen vrouwen vormde een uitzondering, want daar gaf de KNSB drie aanwijsplekken. Dit zorgde onder meer voor veel verontwaardiging bij Merel Conijn. De overige startbewijzen werden afgelopen weekend verdeeld tijdens de NK.

Voor het sprinttoernooi bij de mannen werden Jenning de Boo en Joep Wennemars aangewezen door de schaatsbond. Janno Botman mag dankzij zijn Nederlandse titel ook meedoen aan de WK. De vrouwelijke sprinters die een aanwijsplek kregen, waren Femke Kok en Jutta Leerdam. De olympisch kampioene over 1000 meter bedankte echter voor het toernooi. Hierdoor mogen de nummers één én twee van de afgelopen NK voor de tweede week op rij in actie komen in Thialf. Dit zijn Suzanne Schulting en Marrit Fledderus.

De aangewezen mannen bij het allrounden zijn Stijn van de Bunt en Chris Huizinga. Marcel Bosker schaarde zich bij dit rijtje door zondag overtuigend Nederlands kampioen te worden. Bij de vrouwen werden alle startbewijzen dus op voorhand al weggegeven. De gelukkigen zijn Joy Beune, Antoinette Rijpma-De Jong en Marijke Groenewoud. De laatstgenoemde startte ook aan de NK allround. Dat toernooi gebruikte ze echter als luxe training. De olympisch kampioene massastart leidde overtuigend na de eerste dag, maar besloot toen uit te stappen.

Programma WK sprint

Donderdag 5 maart

19:00 uur | 1e 500m mannen

19:36 uur | 1e 500m vrouwen

20:23 uur | 1e 1.000m mannen

21:21 uur | 1e 1.000m vrouwen

Vrijdag 6 maart

19:00 uur | 2e 500m mannen

19:36 uur | 2e 500m vrouwen

20:23 uur | 2e 1.000m mannen

21:21 uur | 2e 1.000m vrouwen

Programma WK allround

Zaterdag 7 maart

13:05 uur | 500m vrouwen

13:37 uur | 500m mannen

14:20 uur | 3.000m vrouwen

15:46 uur | 5.000m mannen

Zondag 8 maart

13:30 uur | 1.500m vrouwen

14:16 uur | 1.500m mannen

15:12 uur | 5.000m vrouwen

16:06 uur | 10.000m mannen