Miho Takagi nam afgelopen weekend bij de WK allround in Heerenveen definitief afscheid als profschaatsster. Dat deed de Japanse grootheid met een mooie podiumplek in het eindklassement. Takagi werd na afloop ook nog in het zonnetje gezet en dat had ze niet zien aankomen.

Takagi is pas 31 jaar en had dus nog wel even doorgekund, maar toch besloot ze om een punt achter haar loopbaan te zetten. De Japanse is één van de grootste schaatssters aller tijden, want ze hoort in het selecte clubje dat zowel wereldkampioen sprint als allround is geworden. Ook pakte ze twee gouden medailles op de Olympische Winterspelen, zes titels op de WK afstanden en is ze nog altijd de houdster van het wereldrecord op de 1500 meter.

Het afscheid in Heerenveen bekroonde ze met een sterk optreden bij de WK allround. Ze won de 500 meter, werd tweede op de 1500 meter achter Joy Beune en wist de schade op de lange afstanden dusdanig te beperken dat ze achter Ragne Wiklund en Marijke Groenewoud beslag legde op het brons.

Takagi geniet van afscheid

Takagi werd na haar laatste race samen met de eveneens afzwaaiende Martina Sablikova nog in het zonnetje gezet in Thialf en de twee iconen reden onder luid gejuich een ereronde. Alles bij elkaar heeft Takagi genoten in Heerenveen, zo laat ze weten op sociale media.

"Wat een weekend!", schrijft ze op Instagram. "Bedankt voor de geweldige steun en bedankt voor de fantastische races. Ik was zo blij dat ik tot aan de finish heb kunnen vechten. Dat was een van mijn doelen."

'Dat had ik niet verwacht'

Dat er na het toernooi nog een eerbetoon voor haar en Sablikova was geregeld, had Takagi niet zien aankomen: "Ik was ook zo blij met de ceremonie in Thialf. Dat had ik niet verwacht. Bedankt Thialf en de ISU."

Takagi had ook nog een boodschap voor haar Tsjechische collega: "Jouw vriendelijkheid heeft met altijd geholpen en jouw schaatskunsten hebben me enorm geïnspireerd."