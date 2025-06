Pien Hersman stapte donderdag het zomerijs van Thialf op. Dat deed de topschaatsster niet in gebruikelijke vorm, want zij bond shorttrackschaatsen onder. 'Een andere baan', schreef ze bij een foto op Instagram. Maar dat is niet het enige wat opvalt.

Hersman is namelijk in een rood-zwart pak van Team IKO-X2O gehuld. Het afgelopen seizoen kwamen de toppers van die schaatsploeg bij wedstrijden met een rood-wit-blauw pak het ijs op. Zo won Joy Beune in februari van dit jaar in dat pak de NK afstanden in Thialf. Het wekt de vraag op of Hersman hiermee het nieuwe tenue van haar team 'uitlekt'.

Nederlandse topschaatsster (24) stopt ineens: 'Eén van de moeilijkste beslissingen ooit' Robin Groot heeft donderdag plotseling haar afscheid als schaatsster aangekondigd. De 24-jarige rijdster van Team IKO-X2O maakte het nieuws zelf bekend op Instagram. 'Eén van de moeilijkste beslissingen ooit.'

Nodige veranderingen bij Team IKO

Team IKO kent dit seizoen de nodige veranderingen. Zo nam de ploeg aan het einde van vorig seizoen afscheid van sprintster Michelle de Jong. Beune en Hersman zagen nog een vriendin weggaan, want onlangs maakte Robin Groot definitief bekend te stoppen met schaatsen.

De pas 24-jarige Groot schreef daarover op Instagram: 'Na bijna 20 jaar stop ik met schaatsen. Eén van de moeilijkste beslissingen ooit, maar het is tijd. Na jaren van keihard werken, vallen, opstaan en het vieren van successen, is het moment gekomen om dit hoofdstuk af te sluiten. Ik ben trots op de weg die ik heb afgelegd.'

Groot schaatstalent (21) blijft ondanks belangstelling trouw aan zijn team: 'Als sportman ontzettend gegroeid' Nederlands schaatstalent Stijn van de Bunt heeft zijn contract bij Team IKO-X2O met twee jaar verlengd. De 21-jarige hoopt daar mooie stappen te kunnen zetten richting de top. De ploeg is enthousiast over de overeenkomst. "Wij denken dat hij een prachtige toekomst voor zich heeft."

Contractverlengingen

Hersman verlengde haar contract wél en ligt nu tot medio 2027 vast bij Team IKO. En ook het 21-jarige talent Stijn van de Bunt blijft twee jaar langer bij de ploeg en is nu tot en met 2028 verbonden. "Ik ben erg blij met het vertrouwen dat de ploeg mij geeft om mijn contract te verlengen tot 2028. De samenwerking verloopt erg goed waardoor ik de afgelopen jaren mooie stappen heb kunnen zetten. Ik kijk er naar uit om deze groei samen door te zetten", aldus Van de Bunt.