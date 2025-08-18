Topschaatsster Pien Hersman heeft haar Instagram-volgers een inkijkje gegeven in haar trainingsdag. De vriendin van tennisser Jesper de Jong laat zien wat ze eet en wat voor trainingen ze doet in voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Hersman begint haar dag om 07:45 uur waarna ze begint met het doen van haar make-up. Ze begint haar dag met water, een koffietje en een smoothie, waarna ze om 08:50 uur richting Thialf rijdt voor haar eerste training. Hersman spendeert ander half uur door te trainen op de ijsbaan en vervolgens ging ze nog een uur aan de slag in de gym van de Friese schaatstempel met verschillende jumptrainingen.

Na haar eerste training gaat Hersman naar de supermarkt om boodschappen te doen en maakt ze vervolgens een proteïnerijke lunch voor zichzelf. Daarna begint Hersman aan haar tweede deel van de training. Ze vertrekt vervolgens richting de fysiotherapeut en ze werkt aan haar studie.

Verhuizen

Ook deelt Hersman een aantal foto's over haar verhuizing. Zo is ze al aan het pakken en is ze in de winkel op zoek naar nieuwe dingen voor haar huis. Het is niet bekend waar ze naartoe zal verhuizen, maar ze lijkt wel in de buurt van Friesland te blijven. Hersman is vol in training voor het nieuwe schaatsseizoen met één belangrijk doel: de Olympische Winterspelen die in 2026 plaats vinden in en om het Italiaanse Milaan.

Na het verhuizen is het tijd voor de tweede training van de dag, om 16.45 uur. Ze trapt een rondje op de fiets, waarna het om 19.00 uur tijd is voor haar diner. Vervolgens gaat ze nog naar een winkel om spullen te kopen voor haar nieuwe woning. Hersman sluit de dag af met een gezonde snack om 22.00 uur.

Grote liefde

Hersman is alweer een tijdje samen met haar grote liefde en collega-topsporter De Jong. De Nederlandse toptennisser vliegt zelf de hele wereld over om toernooien te spelen en onlangs greep hij net naast zijn eerste ATP-titel. De Jong ging in de finale van het ATP-toernooi in het Zweedse Bastad ten onder tegen de Italiaan Luciano Darderi.