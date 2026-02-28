Terwijl de (meeste) olympiërs de NK allround en sprint overslaan, verscheen Pien Hersman aan de start. De dochter van oud-schaatser Martin doet mee aan het nationale sprinttoernooi. Daar werd ze gesteund door haar tennissende vriend Jesper de Jong, die een gaatje heeft gevonden in zijn overvolle agenda.

De 22-jarige Hersman is onderdeel van Team IKO-X2O en goede vriendinnen met kopvrouw Joy Beune. Zij slaat de NK allround over omdat ze van de KNSB een aanwijsplek heeft gekregen voor de WK over een week in Heerenveen. Hersman schuurt een beetje tegen de op aan, nadat ze in haar jongere jaren wereldkampioene teamsprint werd bij de junioren.

Jesper de Jong moedigt Pien Hersman aan op NK

Hersman kwam op de 500 meter tot de vijfde tijd. Ze kon met 38,075 geen gooi doen naar haar persoonlijke record: 37,76. Op de dubbele sprint werd ze achtste, met een tijd van 1.17,653. Dat was een dikke seconde verwijderd van haar PR. Daarmee staat ze in het klassement ruim 2,75 punten achter koploper Suzanne Schulting.

Op de tribune juichte haar vriend Jesper de Jong haar toe. De tennisser was samen met zijn schoonvader Martin en Colette, vroeger ook schaatsster, aanwezig in Thialf. Hij zette er iets van op zijn Instagram-verhaal, ook werd hij opgepikt door de camera's van de NOS. De Jong kwam niet door het kwalificatietoernooi van ATP Dubai, waardoor er ruimte ontstond om naar zijn vriendin te kijken.

Persoonlijk leed

Aan het begin van het seizoen werd Hersman getroffen door persoonlijk leed. Haar oma overleed, nadat ze kort daarvoor een hersenbloeding had gehad. 'Rust zacht, allerliefste oma. Plotseling ben je er niet meer, ik mis je', schreef Hersman bij een emotionele post op Instagram. De schaatsster had het daarom lastig op het toernooi waar tickets voor de World Cups werden verdiend.