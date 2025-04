Topschaatsster Suzanne Schulting begint bij Team Essent aan 'nieuw hoofdstuk'

Een 'nieuw hoofdstuk' in het leven van topschaatsster Suzanne Schulting begint. De meervoudig olympisch kampioene shorttrack gaat nu haar geluk definitief beproeven op de langebaan.

Schulting was de afgelopen jaren hét gezicht van het Nederlandse shorttrack, met drie gouden olympische medailles ter bewijs. Toch ging het in 2024 mis op de WK in Rotterdam, waar ze haar enkel brak. Ondanks de pech bracht het ook nieuwe avonturen met zich mee. Schulting tekende bij Schaatsteam Jumbo (inmiddels Team Essent), waar ze haar huidige vriend en wereldkampioen Joep Wennemars leerde kennen.

Schulting koos voor de langebaan, omdat haar enkel nog niet voldoende was hersteld om te shorttracken. In haar eerste seizoen op de andere discipline werd ze wereldkampioene teampsrint met Jutta Leerdam en Angel Daleman, ook veroverde ze brons bij de Europese kampioenschappen sprint.

'Nieuw hoofdstuk'

Met een nieuw seizoen op komst, een olympische zelfs, moest Schulting een lastig besluit maken: blijven langebanen, of weer terug naar haar eerste liefde shorttrack. Het werd het eerste. Ze speelde ook met de gedachte om zich op beide disciplines te proberen te kwalificeren voor Milaan. "Maar dat past qua periodiseren, pieken en de verschillende wedstrijden in de aanloop simpelweg niet samen."

Dus is Schulting in het magenta van Team Essent begonnen aan het eerste trainingskamp van het seizoen. Ze omschrijft het op Instagram als 'nieuw hoofdstuk, volledig Team Essent'. De topschaatsster plaatste enkele foto's van haarzelf in De Lutte, waar het team verbleef. Met de zomer op komst houden de Nederlandse toppers zich vooral bezig met fietsen en het verbeteren van de techniek.

Keuze komt met een prijs

Toch heeft het succes van Schulting op de langebaan wel een keerzijde. Nu ze zich volledig focust op de langebaan en traint onder Jac Orie is er geen plek meer voor haar in de Nationale trainingselectie shorttrack (NTS). Schulting mag daar net als haar jongere teamgenoot Angel Daleman niet meer melden.

'Meisjesdroom' schaatssensatie Angel Daleman spat uiteen: 'Ik schrok daar van' Het zijn bewogen weken voor Angel Daleman. Ze won goud op de WK afstanden, vierde onlangs haar achttiende verjaardag, tekende na een soap een contract bij een commerciële ploeg én werd daardoor buiten de nationale shorttrackselectie geschopt.

Overigens is het geen uitgemaakte zaak dat Schulting zich plaatst voor de Olympische Winterspelen op de langebaan. Omdat Nederland zoveel goede schaatsers heeft, is het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in het leven geroepen.