Volgers zien topschaatsster Suzanne Schulting stralen met nieuwe vriend: 'Zeker een leuk koppel'

Topschaatsster Suzanne Schulting bereidt zich, zoals veel collega's, voor op het aanstaande olympische seizoen. Ze staat er zeker niet alleen voor. Niet alleen traint ze samen met rijders van Team Essent, ook krijgt ze veel steun van haar nieuwe vriend: Joep Wennemars.

Uit enkele posts van Schulting, die bij de WK afstanden 2025 wereldkampioen werd op de teamsprint, op Instagram blijkt dat ze het uitstekend naar haar zin heeft de laatste tijd. Zo dumpt ze een collectie momentjes in een compilatievideo onder de noemer 'Life lately', oftewel 'Het leven de laatste tijd'.

Joep Wennemars

De video begint met een ritje in de auto, vergezeld door Joep Wennemars, de zoon van oud-schaatstopper Erben Wennemars. Ook zijn er flitsen te zien van geknuffel met haar geliefde, een avondje in huis waar wat drank bij kwam kijken, een bezoekje aan een voetbalwedstrijd, lol rondom een zwembad en uiteraard (fiets)trainingen.

Vrijdag voegt Schulting nog een fotoreeks toe aan de inkijkjes in haar dagelijks leven. Het zijn grotendeels dezelfde momenten als in de video. De openingsfoto is er een waarop de olympisch kampioene (in het shorttrack) breeduit glimlachend de camera in blikt. Ook is er nog een foto van een gezellige picknick.

'Leuk koppel'

De posts vallen in goede aarde bij de volger van de schaatsgrootheid. Niet in het minst bij Wennemars, die een hartje uitdeelt en er ook eentje terugkrijgt in de comments. Zelfs het account van de mondiale schaatsbond ISU laat een reactie achter: 'Let's go!'

En er zijn enkele commentaren over haar relatie: "Oh leuk! Suzanne en Joep zeker een leuk koppel" en ook "Vind jullie een leuk stel samen." Ze zijn sinds begin 2025 samen.

Vakantie

Eerder in mei liet Wennemars ook beelden zien van de tijd die hij doorbrengt met Schulting. Wennemars heeft flink wat bijzondere dingen meegemaakt sinds hij in maart wereldkampioen werd op de 1000 meter. Dat blijkt uit een bericht op Instagram waarin de schaatser meerdere foto's deelt.

"I've been flying out of town for some peace of mind", schrijft Wennemars bij zijn post. Oftewel, hij moest even naar een andere plek om tot rust te komen. Het is een verwijzing naar de tekst van een nummer van Travis Scott. Precies die zin is namelijk te horen in zijn nummer FE!N.