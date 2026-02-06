Er is tijdens de Olympische Winterspelen een klacht ingediend tegen Jutta Leerdam. Die is afkomstig van de Nederlandse Sport Pers (NSP), die niet te spreken is over de keuze van Leerdam om niet met de Nederlandse media te praten.

De organisatie, die meer dan 500 sportjournalisten vertegenwoordigd, merkt op dat Leerdam niet in gesprek gaat met journalisten die aanwezig zijn in Milaan. Waar alle andere schaatsers gewoon de tijd neemt om vragen van de pers te beantwoorden, doet Leerdam dat in aanloop naar haar 1000 meter van aanstaande maandag niet.

'TeamNL-onwaardig'

Daar is de NSP absoluut niet over te spreken. Er is daarom ook een klacht ingediend bij de Chef de Mission van de TeamNL. Dat is oud-topschaatser Carl Verheijen. "Dit is ongepast, onacceptabel, TeamNL-onwaardig en van weinig respect getuigend richting de Nederlandse media en - vooral - het Nederlandse publiek", zo laat algemeen secretaris Gerard den Elt weten aan meerdere media.

Nog geen reactie van NOC*NSF

NOC*NSF is op de hoogte van de klacht, maar kon nog niet direct reageren. Dat heeft te maken met de openingsceremonie van de Winterspelen die momenteel aan de gang is. Verheijen is daar bij aanwezig. Leerdam net als onder anderen Femke Kok en Joy Beune niet. Zij vinden het geen ideale voorbereiding op hun schaatswedstrijden.

Belangrijke race voor Jutta Leerdam

Voor Leerdam is de 1000 meter met haar belangrijkste race op de Spelen. Volgende week zondag 15 februari rijdt ze ook nog de 500 meter, maar op de 1000 meter heeft ze de meeste kans op goud. Volgens onder meer NU.nl zou ze na de 1000 meter wel gewoon in gesprek willen met journalisten, die nu dus nog niet de kans krijgen om haar vragen te stellen.

Wel deelt Leerdam veelvuldig beelden via haar sociale media-kanalen. Haar miljoenen volgers zagen dat ze met een privéjet naar de Spelen werd gebracht, dat er een speciale 'pin' voor haar werd gemaakt en dat ze wat beelden liet zien van het olympisch dorp.