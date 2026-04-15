Antoinette Rijpma-de Jong kende een lastige week, waarin ze halsoverkop moest terugkeren naar Nederland. Maar om wat stoom af te blazen pakt ze, zoals een echte topsporter betaamt, gelijk het moment aan om even hard te trainen. Alleen blijkt dat de topschaatster toch een beetje eigenwijs is. Zij kiest zoals gewoonlijk haar eigen pad.

Afgelopen tijd was Antoinette Rijpma-de Jong samen met haar man Coen op een droomvakantie. Het liefdespaar trok door de westkust van de Verenigde Staten. Helaas sloeg het noodlot toe, toen na een week bekend werd dat de opa van de topschaatster is overleden. Daardoor vertrokken ze halsoverkop weer naar huis om afscheid te kunnen nemen van haar 'paardenvriend'. Inmiddels zijn ze weer thuis in het noorden en proberen ze samen topfit te zijn. Maar Rijpma-de Jong kiest zoals altijd haar eigen weg, ook als dat wellicht een beetje eigenwijs is.

Niet volgens de regels

De olympisch kampioene op de 1500 meter en haar partner waren, met Antoinette's zus Michelle - eveneens een profschaatster -, dinsdag aan het genieten van het Friese zonnetje door een stuk te gaan fietsen. Maar waar man Coen zich gewoon netjes aan de regels hield, gold dat niet voor zijn vrouw.

Op beelden op de Instagram-story van de kleinere De Jong valt namelijk te zien dat zij, samen met haar zwager, netjes op het fietspad rijdt. Maar Rijpma-de Jong? Die toont zich zoals vele andere wielrenners. Zij fietst dan ook op de autoweg náast de strook die voor fietsers is aangelegd.

Eigenwijze Rijpma-de Jong

Daarmee haalt de 31-jarige schaatster in ieder geval de lachers op de hand van haar familieleden. "Eigenwijs is ook wijs", schrijft Michelle bij de beelden van haar zus. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de automobilisten in de regio De Friese Meren iets minder te spreken zijn over de capriolen van de schaatster van Team Reggeborgh. Gelukkig voor haar rijden er op het moment van de video geen auto's op de weg. Bovendien rijdt Rijpma-de Jong nog wel helemaal aan de zijkant van de autoweg.

Het is in ieder geval fijn om te zien dat Rijpma-de Jong, samen met haar zus, weer kan genieten van een lekker fietsrondje. Na de moeilijke afgelopen week doet het veel mensen goed om de twee weer te zien lachen. Bovendien lag het gemiddelde tempo na een uur fietsen rond de 35 km/h, waardoor het zeker geen rustig rondje was. Met de fitheid van de schaatsende zussen zit het dus wel goed.