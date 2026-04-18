Marijke Groenewoud vormt een sportief koppel met Mike Dogterom. Afgelopen februari vroeg hij haar ten huwelijk na haar gouden succes op de Olympische Winterspelen in Milaan. Toch zal de topschaatsster voorlopig alleen op pad moeten als ze een ritje wil maken op de wielerfiets, haar verloofde moet noodgedwongen in de remmen knijpen.

Het was maar de vraag of Dogterom in februari wel bij de races van zijn aanstaande vrouw kon zijn, hij was op trainingskamp in het Spaanse Calpe. Maar de amateurwielrenner vond toch een gaatje in zijn drukke schema om naar Italië af te reizen. Daar zag hij van dichtbij hoe Groenewoud de olympische titel pakte op de massa start.

Marijke Groenewoud en veelbesproken ring

Dat was geen verrassing, maar wat volgde wel. Na haar gouden plak zag ze tot haar eigen verbazing dat Dogterom door zijn knie ging om Groenewoud ten huwelijk te vragen. Ze zei uiteraard volmondig ja. "Ik ben helemaal van mijn à propos. Ik vind het goud mooier, maar de ring in zilver is ook heel mooi."

Groenewoud was haar verlovingsring kort daarop al even kwijt en droeg hem bij de NK allround kort na de Winterspelen helemaal niet. "Ik heb hem nu even afgedaan. Hij is net iets te groot, hij moet iets kleiner gemaakt worden", verklaarde Groenewoud aan Sportnieuws.nl. "Daarna ga ik 'em zeker weer om doen. Vooral tijdens schaatsen met die arm zwaaien, dan vliegt straks die ring over de baan, dat moeten we niet hebben."

Einde carrière voor verloofde Marijke Groenewoud

Maar waar Groenewoud nog een aantal jaartjes op topniveau in het verschiet heeft, moet Dogterom zijn grote droom vaarwel zeggen. Hij werd vorig jaar Nederlands kampioen voor renners zonder contract en had nog hoop op een stap hogerop. Die komt er vanwege slijtage in zijn heup echter niet meer. Dat meldt hij in een openhartig bericht op Instagram.

"Sinds ik klein was is sport een belangrijk deel geweest van mijn leven maar het is helaas tijd om hier een punt achter te zetten", trapt hij het bericht af. Dogterom moet de nodige operaties ondergaan om verdere slijtage aan zijn heup te voorkomen.

"Het is kloten dat ik noodgedwongen moet stoppen met iets wat je zo veel plezier geeft. Maar ik zie er ook naar uit om andere dingen te gaan doen die ik nooit heb kunnen doen", gaat de verloofde van Groenewoud verder. Verder bedankt hij iedereen die hem de afgelopen jaren heeft gesteund. "Ik kan terugkijken naar een super mooie tijd en ik ben trots op de dingen die ik heb bereikt", aldus Dogterom, die zijn geliefde met een hartje ziet reageren.