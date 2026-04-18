Voor schaatsers zijn de lente en zomer in regel momenten dat ze niet op het ijs staan. Maar de conditie moet uiteraard wel op peil worden gehouden en topschaatsster Joy Beune deed dat dit weekend bij een hardloopwedstrijd.

Beune, de vriendin van topschaatser Kjeld Nuis, deed mee aan de Voorhuys 12-dorpenloop. Dat is een wedstrijd met unieke regels: er wordt gerend in teams die bestaan uit 12 atleten die elk een etappe voor hun rekening nemen. De 12-dorpenloop start op de baan van AV NOP te Emmeloord en gaat langs de 11 dorpen van de Noordoostpolder en Urk.

'Vraag mij niet'

In een story op Instagram deelt Beune een foto waarop ze met blinkende bril op rent tijdens de wedstrijd. Ze schrijft erbij: "Vraag mij niet hoe ik hier ben beland. Maar het was leuk." Ze deed 21 minuten en 41 seconden over de 5,21 kilometer. De route ging van Nagele naar Tollebeek. Ze zette de zevende beste tijd neer van alle deelnemers. De winnaar deed het in 20 minuten en 10 seconden.

De vraag is inderdaad hoe Beune terechtkwam bij deze wedstrijd. In de regels staat: "Deelnemers hebben een binding met de NOP/Urk." Beune is geboren in Borne (Overijssel), en dus niet in de Noordoostpolder in de provincie Flevoland. Momenteel woont ze vanwege haar schaatsloopbaan met Nuis in Heerenveen.

Tulp

Onlangs was Beune nog te gast in de bloementuin De Keukenhof, waar ze een nieuwe tulpensoort mocht dopen. In een story op Instagram liet de voormalig wereldkampioene allround een foto zien van de rode tulp. "Ik had de eer dat ik de doop van een tulp mocht uitvoeren", schrijft ze erbij. Ze heeft een glas wijn in haar hand. Vermoedelijk is dat niet de vloeistof waarmee de doop plaatsvond, maar geeft het drankje aan dat het een feestelijke gelegenheid betrof.

Motor

Ook genoeg ze afgelopen week met Nuis van een potje scheuren op het asfalt. Ze stapten beiden op de motor Ducati Monster. Het snelle rode Italiaanse bakbeest heeft een behoorlijk hoge topsnelheid, waardoor Nuis en Beune nog sneller weg zijn dan ze normaal gesproken altijd zijn. Bovendien ligt de prijs van de Ducati ruim boven de vijftien duizend euro. Het was dus wel even uitkijken geblazen tijdens hun testrondje.