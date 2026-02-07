Nederland staat in balans met India in de kwalificatiewedstrijd van de Davis Cup. Debutant Guy den Ouden won zijn partij, waarna Jesper de Jong zich verkeek op de nummer 465 van de wereld.

Den Ouden debuteerde zaterdag in Oranje. Dit bij afwezigheid van Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp. Eerstgenoemde haalde in vernietigende woorden uit naar de KNSB.

Prima debuut Den Ouden

De 23-jarige Den Ouden nam het in de openingswedstrijd tegen India op tegen Sumit Nagal. De Nederlander won met 6-0 4-6 6-3.

Den Ouden, de nummer 162 van de wereld, leek in de eerste set geen last van zenuwen te hebben. Hij begon met een lovegame op eigen service en brak Nagal daarna drie keer op rij: 6-0. De mondiale nummer 281 uit India herpakte zich in de tweede set. Den Ouden kwam in de derde set op een 3-0-voorsprong, maar Nagal sloeg even later terug. De Nederlander brak zijn tegenstander opnieuw en dit keer hield hij zijn voorsprong vast.

Afgang Jesper de Jong

De Jong kon de marge namens Nederland verdubbelen. Hij nam het in Bengaluru op tegen Dhakshineswar Suresh, die 377 plekken lager staat op de mondiale tennisladder. De Nederlander ging er in twee sets vanaf tegen de laagvlieger: 4-6 5-7.

De Jong, de hoogstgeplaatste Nederlander op de wereldranglijst in India, verloor de eerste set na een break in de tiende game. Ook in de tweede set ging het lang gelijk op. Suresh sloeg vervolgens toe op 5-6 en haalde de zege binnen op zijn derde matchpoint.

Davis Cup

Naar verwachting spelen Sander Arends en David Pel zondag de dubbel tegen Sriram Balaji en Yuki Bhambri. Nederland en India spelen om een plek in de tweede ronde van de qualifiers, die plaatsvinden in september. De winnaars plaatsen zich voor de Davis Cup Finals.