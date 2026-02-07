De loting van de ABN AMRO Open is zaterdag bekendgemaakt. Nederlandser Tallon Griekspoor en Jesper de Jong kennen hun tegenstander. Botic van de Zandschulp treft een qualifier. De grootste wereldtoppers meldden zich af voor het toernooi in Rotterdam.

Griekspoor speelt in de eerste ronde van het ABN AMRO Open tegen Giovanni Mpetshi Perricard uit Frankrijk. Griekspoor is de nummer 29 van de wereld, Mpetshi Perricard is de nummer 57. De Nederlander won vorig jaar in Indian Wells de enige eerdere ontmoeting tussen de twee spelers. Griekspoor won deze week in Montpellier zijn eerste partij van het jaar, maar verloor daarna in de kwartfinale van het ATP-toernooi.

De nummer 1 van Nederland ontbreekt dit weekend bij de Davis Cup-wedstrijd in India, net als Botic van de Zandschulp. Griekspoor stelde zich niet beschikbaar, omdat hij onder meer kritiek heeft op de tennisbond.

Van de Zandschulp en De Jong

Van de Zandschulp treft in Ahoy een qualifier. Jesper de Jong speelt tegen de Rus Karen Chatsjanov en Guy den Ouden staat tegenover Marton Fucsovics uit Hongarije. De Jong en Den Ouden zijn wel actief namens Oranje in India.

Wereldtoppers meldden zich af

Wereldtoppers Carlos Alcaraz (nummer één van de wereld) en Alexander Zverev (nummer vier) hebben zich in Rotterdam afgemeld. De Spanjaard wilde meer rust na zijn eindzege op de Australian Open. Zverev kampt met een enkelblessure en heeft van zijn fysiotherapeut het advies gekregen rust te nemen.

Na de afmeldingen van Alcaraz en Zverev is Alex de Minaur de als eerste geplaatste speler op het indoortoernooi. De nummer zes van de wereldranglijst uit Australië bereikte de afgelopen twee seizoenen de finale in Rotterdam. Toptennissers Felix Auger-Aliassime, Alexander Bublik, Daniil Medvedev en Jack Draper staan ook in de top dertien van de wereldranglijst. Het hoofdtoernooi begint maandag.