Topschaatsster Joy Beune komt op de Olympische Spelen niet in actie op haar geliefde 1500 meter. Daarom ligt er extra veel druk voor haar op de 3000 meter, de enige individuele afstand die Beune rijdt in Milaan. Ex-olympiërs Ellen Hoog en Naomi van As hopen op een goede afloop en staan stil bij een ontroerend moment.

Zaterdag 7 februari wordt meteen de 3000 meter verreden als eerste onderdeel van het langebaanschaatsen. Voor Beune is het dus meteen erop of eronder. "Is het juist lekker voor haar, denk je, om meteen die drie kilometer te hebben? Of was het beter geweest iets later?", vraagt Hoog zich af in de Sportnieuws.nl-podcast aan Van As.

"Want ik denk ergens als je eerst die 1500 moet aanzien, voor haar is dat natuurlijk een kwelling", aldus Hoog. Daar kan Van As zich wel in vinden: "Het is wel lekker dat die 3000 meter voor die 1500 meter is. En dan moet ze dus wachten op de ploegenachtervolging. Die is pas aan het einde", zegt Van As.

'Dat is een lange zit'

De ploegenachtervolging staat pas op 17 februari op de planning. "Dus er zit heel lang tussen voor Beune", vervolgt Van As. "Dat is een lange zit. Ja, wat dat betreft is het niet chill. Want je moet blijven trainen, dat ene uurtje per dag misschien, of niet. Ligt eraan of er überhaupt tijd voor is op die ijsbaan. Maar aan de ene kant is het wel lekker om meteen in actie te komen. Dan is het gelijk klaar."

Aandoenlijk moment

"Maar wel heel spannend", vindt Van As. Hoog stemt daarmee in. "Ik gun het haar wel echt", zegt ze. De twee waren dan ook aangegrepen toen Beune zich niet wist te plaatsen voor de 1500 meter tijdens het Olympisch Kwalificatietoernooi in Thialf, eind december. Dat moment kwam onlangs voorbij in de documentaire die over haar vriend Kjeld Nuis is gemaakt: Missie Milaan.

Daar werd het moment in beeld gebracht waarop ze elkaar weer zagen na de grote teleurstelling op de 1500 meter. Ze hadden elkaar direct na afloop niet echt kunnen spreken, omdat Nuis toen weer meteen op het ijs moest staan voor zijn eigen optreden. "Daar zag je dat ze ook echt in zijn armen valt om even getroost te worden", vertelt Van As over het moment dat Nuis op de lift staat te wachten en Beune er juist uitkomt. "Dat vond ik wel heel aandoenlijk." Hoog snapt dat helemaal.

i Joy Beune valt Kjeld Nuis in de armen.

