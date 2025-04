Schaatsster Antoinette Rijpma-de Jong maakt carrièreswitch met nieuw contentplatform

Antoinette Rijpma-de Jong zit ook na het schaatsseizoen niet stil. Ze focust zich nu op een andere sport én op het maken van content op een nieuw platform, zo laat ze weten op sociale media.

"Ik ben officieel YouTuber nu", schrijft de topschaatsster op Instagram. Ze heeft haar eigen kanaal opgestart en haar eerste video staat al online. Op YouTube zal ze geen content op het ijs maken, maar geeft ze haar fans een uniek inkijkje in haar activiteiten in de zomerperiode.

Dan is Rijpma-de Jong vooral op de fiets te vinden. Op haar kanaal Antoinette Rides deelt ze video's van haar fietstochten. De eerste is een rit in het Spaanse Calpe. Maar de volgende zal een tocht in Nederland zijn, belooft ze haar kijkers. De schaatsster heeft nog maar 5 abonnees, maar dat zullen er snel meer worden.

Goud

Naast haar passie voor het schaatsen is ook de liefde voor de fiets groot bij Rijpma-de Jong. Ze is ook erg goed en deed vorig jaar juni voor het eerst mee aan een UCI gravelwedstrijd in Denemarken. Daar pakte ze meteen goud tijdens de Gravel Challenge Blaavands Huk.

Ze leerde ook haar man Coen kennen op de fiets. Hij trainde in de zomer wel eens mee met het voormalig schaatsteam van de 30-jarige. "We maakten weleens een praatje. Ik vond hem meteen een leuke jongen, maar hij had een relatie en ik wilde niet stoken. Toen de relatie van Coen uit ging, spraken we een keer af en het klikte meteen. Niet veel later kwam hij al bij mij wonen", vertelde Rijpma-de Jong ooit.

Vakantie

Het stel was onlangs nog op vakantie in Spanje, waar ze ook vooral ontspannen fietstochtjes maakten. Dat liet de schaatsster weten op LinkedIn. "Fietsen zonder doel, beetje om je heen kijken en soms linksaf slaan omdat het daar zonniger lijkt."