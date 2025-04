Topschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong hult zich in bikini ondanks dat ze 'is gebouwd voor de winter'

Topschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong is na een succesvol seizoen op een welverdiende vakantie gegaan. Alhoewel: ze traint ook gewoon door, met de Olympische Winterspelen in zicht. En de roodharige Europees allroundkampioene geniet volop van de zon.

Rijpma-de Jong is neergestreken in Calpe, een gemeente in de Spaanse provincie Alicante in de regio Valencia. De omgeving leent zich uitstekend voor fietstrainingen, zo laat ze zien op Instagram.

Collega Jenning de Boo reageert met humor op een filmpje dat Rijpma-de Jong post, waarin ze vanuit een camera op haar stuur wordt vastgelegd terwijl ze heuvelop ploetert. "Ik dacht dat jij op vakantie was", aldus De Boo.

Gebouwd voor de winter

In een andere post laat de topschaatsster van Team Reggeborgh zien dat er ook tijd is voor ontspanning bij het zwembad. "Ik ben gebouwd voor de winter", schrijft ze bij een foto waarop ze in bikini voorzichtig het water nadert. "Maar de zomer past ook prima bij me. Nu ben ik terug in Nederland, maar nog steeds opgeladen door de zon."

En in weer een andere post verwijst ze ook naar de overvloedige uren zon in en rond Calpe. Doordat ze zichzelf onder meer met haar trainingen zo heeft blootgesteld aan die gele knoepert, zijn haar sproeten duidelijker zichtbaar geworden. "Sproeten zien er weer mooi uit, tijd om naar huis te gaan", schrijft ze in het Engels, waarbij ze Engelstalige volgers wel verwart door het Nederlandse woord 'sproeten' te schrijven.

Koken

Door de jaren heen is de allroundster zelfverzekerder en extraverter geworden. Ze deelt makkelijker haar persoonlijke leven met de buitenwereld. Zo schreef ze op haar socials onder meer over hoe ze deze trip ervaart. De schaatsster en haar man Coen verbleven niet in een hotel, maar in een 'lekker huisje'.

"Zelf ontbijtje maken en avondeten koken", aldus Rijpma-de Jong. "Geen gedoe, geen schema’s, gewoon even leven, maar dan ergens anders", vervolgt ze. Ze deelt de boodschap met een doel: bewustzijn creëren voor rust en ruimte in een stressvolle wereld. "Het is soms juist goed om even helemaal uit te schakelen: geen druk, geen to do's."

