Wie zeker is van een plek op de Olympische Winterspelen is Ireen Wüst. De succesvolste olympiër aller tijden maakt het grootste toernooi van de kalender voor het eerst van de andere kant mee. Wüst kan rekenen op veel lof van schaatsicoon Marianne Timmer. Dat doet ze aan de hand van een bizar verhaal.

Wüst is tegenwoordig analist bij de NOS. "Ik weet al dat ik naar Milaan ga", sprak ze onlangs bij het Sportgala van NOC*NSF tegenover Sportnieuws.nl. "Maar ik kan me ook heel goed inleven in de schaatsers en weet dat het voor hen geen leuke dagen zijn", vertelde ze over het huidige olympisch kwalificatietoernooi.

“Leuk als je ervaring hebt", grijnst Timmer na het zien van de video in Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Zij heeft natuurlijk zó lang meegedaan. Ireen hoefde niet top top te zijn op een OKT", weet Timmer nog. "Het is lekker dat ze weet dat ze naar Milaan gaat", lachen Timmer en presentator Aron Kleeven.

'Bij Ireen is het zoals het is'

Timmer krijgt vervolgens de vraag waar Wüst staat qua nationale sporthelden. "Ze is een van de allergrootsten die Nederland heeft gehad", vindt Timmer, die nog coach was van de schaatskampioene. "Je ziet gewoon het verschil tussen top en subtop, met hoe ze omgaan met tegenslagen. Bij Ireen is het zoals het is. Je moet het nemen zoals het er op dat moment voorstaat en daar moet je het mee doen. Of je het leuk vindt of niet."

Allergie bij Ireen Wüst

Het brengt Timmer bij een pijnlijk voorval van Wüst. "Ik kan nog herinneren, ze had een keer uitslag. Toen hadden we een wollen bedje, niet zo’n mooi dekbed. Zij was helemaal rood, helemaal rood", weet Timmer nog. "Ik zei: holy sh*t. Toen ging ze kijken met de dokter en dat jeukt natuurlijk als een gek. Zij had een allergie van dat wollen deken."

Toch liet Wüst zich daar niet door uit het veld slaan. "Het is zoals het is. We moeten wel trainen en straks even kijken hoe we het oplossen", was de boodschap van de Tilburgse. "Dat typeert wel een topper", aldus Timmer. "Die denken in mogelijkheden, oplossingen en denken: hoe ga ik hier mee om? Zij kijken naar het doel en blijven niet hangen in iets wat vervelend is. Die zijn veel makkelijker om te coachen dan als je constant stress hebt."

Bijzondere prijs Ireen Wüst

Op het NOC*NSF Sportgala werd Wüst in het zonnetje gezet met de Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs. Opvallend, aangezien ze nog niet zo lang is gestopt. In 2024 was bijvoorbeeld Ruud Gullit de winnaar. " Zij heeft zo’n lange carrière gehad, misschien wel langer dan het gemiddelde. Heel jong natuurlijk al in de top. Een mooie winnares, absoluut", is Timmer stellig.

