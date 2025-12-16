Marijke Groenewoud zal met een goed gevoel toeleven richting het OKT. De winst op de 3000 meter tijdens de World Cup-wedstrijd in Hamar is een teken dat de topschaatsster de strijd aankan met Joy Beune, zo verklaart schaatsicoon Marianne Timmer. "Iedereen zal ervoor moeten knokken."

Groenewoud wist afgelopen weekend in Noorwegen weer eens een klassieke afstand te winnen op internationaal niveau. De laatste keer dat haar dat lukte was in februari van dit jaar. Door de overwinning op de 3000 meter zal Groenewoud met een lekker gevoel toeleven richting het OKT eind december. Zo werd de 26-jarige schaatsster ook tweede op de massastart achter landgenote Bente Kerkhoff.

'Lekker in je hoofd'

Ook schaatsgrootheid Timmer is blij met de opleving van Groenewoud, zo vertelt ze in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud: " Zij had het echt nodig." De rijdster van Team AH-Zaanlander wist namelijk tijdens de eerste World Cups weinig potten te breken. Dit kwam mede door een afwijkende voorbereiding van haar team waardoor ze pas laat richting Noord-Amerika vloog. "Heel dat voortraject van haar was niet zo handig. Maar ik snapte het."

Zo reed Groenewoud op de 1500 meter zelfs een keer rond in de B-groep. Timmer verklaart dat deze teleurstellende resultaten een negatief effect kunnen hebben op je mindset. " Voor je hoofd is dat helemaal niet fijn. Je ziet iedereen voorbij rijden. Dan moet je je toch gewoon weer herpakken en doorgaan het gevoel terug te krijgen." In die missie is Groenwoud dus geslaagd afgelopen weekend. "Dus dit is lekker voor haar. Ze laat weer zien: met mij zit het goed. Dat is ook heel lekker in je hoofd. Dan ga je toch even anders richting het OKT."

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

'Met de billen bloot'

Groenewoud profiteerde mede van de afwezigheid van Beune tijdens de laatste World Cup in Hamar. In overleg met de Nederlandse schaatsbond kreeg zij rust in aanloop naar het OKT. De 26-jarige rijdster won eerder de eerste twee 3000 meters in het internationale veld.

Ondanks de dominantie van Beune denkt Timmer dat Groenewoud op het OKT en op de Spelen in Milaan de strijd aan kan gaan met de vriendin van Kjeld Nuis. " Deze meiden zitten dicht bij elkaar." De drievoudig olympisch kampioene kijkt dan ook uit naar de strijd tussen Beune en de jagende Groenewoud. "Iedereen zal ervoor moeten knokken. Ook zij (Beune, red) moet met de billen bloot."

Bekijk en beluister Sportnieuws.nl Dromen van Goud

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.