De tweede omloop van de 500 meter tijdens de WK sprint in Thialf ging voor de Poolse Karolina Bosiek niet zoals gehoopt. Ze kwam ten val, maar wist nog wel op acrobatische wijze over de finish te komen. "Dit doet me altijd denken aan Anni Friesinger."

Bosiek reed in de vierde rit tegen de Amerikaanse Sarah Warren. Op het rechte stuk gleed ze uit. Ze schoof over haar buik over het ijs en kwam zo nog wel over de finish, twee tienden na haar directe tegenstander.

Anni Friesinger

"Oh, oh, oh", klonk het commentaar bij de valpartij. "Heel jammer." Het moment riep wel herinneringen op. "Dit doet me altijd denken aan die legendarische val van Anni Friesinger bij de Spelen van 2010. Die schopte haar schaats naar voren en dat was de reden dat de duitse vrouwen twee honderdsten voor de tegenstanders eindigden."

Bij de ploegenachtervolging kwam ook Friesinger toen op haar buik over de finish. Commentator Herbert Dijkstra noemde dat destijds een 'schoolslag'.

"Ze heeft nog wel het reflex dat ze over dat pionnetje heen gaat", aldus de commentatoren over Bosiek, die de transponder voor de tijdwaarneming raakte bij haar val. De sensor moest vervolgens weer op precies de juiste plek worden teruggezet en daarom was het even wachten op de volgende rit.

Klassement

Bosiek deed al niet meer mee om de medailles in het klassement. Ze stond na de eerste dag op plek achttien van de in totaal 27 schaatssters. Femke Kok is de grote favoriet voor de titel. Zij won de eerste omlopen van de 500 en 1000 meter.