Anni Friesinger was een van de grootste Duitse schaatssters van de afgelopen decennia. Ook is ze al jarenlang samen met oud-topschaatser Ids Postma en dus is het niet zo vreemd dat de kinderen van Friesinger en Postma aanleg voor sport hebben. Wel werd er deze week een vervelende tegenvaller geïncasseerd.

De prijzenkast van Friesinger is enorm groot. Ze won drie olympische titels, werd meermaals wereldkampioene en staat in een illuster rijtje: ze is een van de weinige vrouwen die zowel de WK sprint als de WK allround wist te winnen. Tijdens haar carrière werd ze bovendien verliefd op de Nederlandse topschaatser Ids Postma, met wie ze twee kinderen heeft. Josephine en Elisabeth. En zij kunnen ook goed overweg op het ijs.

Succesvolle kinderen op ijshockey

De twee meisjes doen echter niet aan langebaanschaatsen, maar aan ijshockey. Het tweetal zit in de jeugdteams van Red Bull Salzburg in Oostenrijk. Daar woont Friesinger dan ook, terwijl Postma een boederij in Nederland heeft. Friesinger en Postma proberen echter zoveel mogelijk bij de wedstrijden van hun kinderen te zijn en dus was de Duitse in elk geval meegegaan naar een belangrijk potje.

Niet genoeg voor de winst

Waarschijnlijk ging het om een wedstrijd van dochter Elisabeth, maar dat werd geen potje ijshockey met een gelukkig einde. "Helaas was het niet genoeg en moest de Onder-13 zich gewonnen geven tegen de Zeller Eisbären." Friesinger weet wat het is om een keer een teleurstellend resultaat te boeken en probeert het team van haar dochter via Instagram dan ook op te peppen. 'Kop op, werken aan de fouten en er zijn dit seizoen nog een paar toernooien", moedigt ze het team aan.

Friesinger zelf is overigens zeker niet verdwenen uit de schaatswereld. Ze kende immers bijzonder drukke weken tidjens de Olympische Winterspelen in Milaan. Voor de Duitse tak van Eurosport deed ze immers veelvuldig het commentaar tijdens het langebaanschaatsen. Het was dus 2,5 week flink aanpoten en dat had de weerslag om de voormalig topschaatsster. Haar rust was naar eigen zeggen 'volledig onbruikbaar' door de Winterspelen. 'Na vele uren commentaar geven op de Spelen en duizenden kilometers pendelen heb ik er gewoon geen zin meer in."