Als topschaatser gooide hij nooit écht hoge ogen, maar toch is Rob Hadders inmiddels wekelijks op televisie te zien. Niet op het ijs, maar als presentator van nieuwsprogramma EenVandaag op NPO 1. Hoe belandde de inmiddels 41-jarige Hadders in de mediawereld?

Als je de website van zijn huidige werkgever bekijkt, kon je al weten dat Hadders ex-schaatser is. 'Nadat hij ooit had gedreigd op een Kazachstaans paspoort naar de Olympische Spelen te gaan, kwam hij via zijn liefde voor natuurijs terecht op de redactie van EenVandaag', staat te lezen bij zijn profiel. In 2009 deed hij op een Kazachs paspoort mee aan de NK afstanden aldaar. Samen met marathonspecialist Jorrit Bergsma probeerde hij via een omweg de Winterspelen te bereiken, maar er kwam een einde aan dat avontuur nadat ze geen toegang kregen tot de wereldbekers.

Schaatsen zonder podiumplekken

Jaren later reed hij alsnog, weer namens Nederland, wereldbekers. Op de langste afstanden (5 en 10 kilometer) schopte hij het nooit tot het podium. Zijn beste resultaten op de langebaan is een vijfde plek op de 10.000 meter op de NK afstanden van 2013 en meerdere top-acht klasseringen op de 5 kilometer in Nederland. "Journalistiek lag ver van me af", kijkt Hadders nu in gesprek met schaatsen.nl terug op hoe hij in de mediawereld terechtkwam nadat hij in 2015 stopte met topsport.

'Veel respect voor gekregen'

Hij rolde er naar eigen zeggen in via oud-marathonschaatser Johan Boef, die al bij EenVandaag werkte. Hadders deed voor zijn studie Internationale Betrekkingen onderzoek naar Chinezen die massaal melkpoeder opkochten en vertelde Boef daar over. Van het een kwam het ander en van stagiair mocht hij ineens 'op beeld'. "Die energie voelde vertrouwd. Het was net als de kriebel voor een wedstrijd. In de sport trainde ik twee keer per dag en rustte tussendoor. Nu is het constant doorwerken, verhalen uitpluizen, deadlines halen. Daar heb ik veel respect voor gekregen."

De Slimste Mens

Inmiddels is hij niet meer weg te slaan van de buis. Niet alleen is hij een van de gezichten van actualiteitenprogramma EenVandaag, in 2019 won hij ook nog eens de zomereditie van de populaire tv-quiz De Slimste Mens. Miljoenen mensen zagen en zien hem dus al voorbij komen. "Het programma wordt betaald met publiek geld, dan kan ik geen half werk leveren." Ook bij het meedoen aan de quiz niet. "Ik wist: ik ben niet de slimste, maar de voorbereiding had ik in de hand. Dat is echt een sportding."