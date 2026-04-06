Het schaatsseizoen zit er al enkele weken op. Sindsdien delen verschillende Nederlandse topschaatsers kiekjes vanaf hun, vaak zonnige, vakantie bestemmingen. Ook Marijke Groenewoud geeft een inkijkje in hoe ze haar tijd overbrugt tussen twee seizoenen. Zo duikt de olympisch kampioene op bij een voetbalwedstrijd.

Groenewoud bivakkeert momenteel in Spanje. Daar is ze samen met haar verloofde Mike Dogterom. Hij is een semi-professionele wielrenner die rijdt voor het team EULEN-AMENABAR. Dogterom is in Spanje voor een trainingskamp. Eerder deelde de topschaatsster al beelden dat ze samen met haar verloofde aan het trainen was op de racefiets.

Bezoek Valencia

Nu deelt het stel opnieuw sportieve beelden. Niet van zij die aan het sporten zijn, maar een Instagram-verhaal waar te zien is dat de twee een bezoekje brengen aan het Estadio Mestalla, de thuishaven van Valencia CF. Zo is te zien dat Groenewoud hoog in het iconische stadion staat met een Valencia-sjaal in haar handen. Het stel woonde de wedstrijd tussen Valencia en Celta de Vigo bij, die eindigde in een 2-3 overwinning voor de uitploeg.

Huwelijksaanzoek

Het stel in nog niet lang verloofd. Dogterom ging op een speciaal moment op zijn knieën, namelijk net nadat Groenewoud de olympische titel veroverde op de massastart. Beelden van het huwelijksaanzoek gingen meteen de hele wereld over.

Succesvolle Spelen

De afgelopen Spelen in Milaan waren dus super succesvol voor de schaatsster van Team AH-Zaanlander. In totaal kwam ze zelfs op vijf disciplines in actie: de 1500 meter, 3000 meter, 5000 meter, ploegenachtervolging en massastart. Groenewoud won uiteindelijk dus goed op de massastart en zilver met de Joy Beune en Antionette Rijpma-De Jong op de ploegenachtervolging. Op de afsluitende WK allround pakte ze nog zilver achter Ragne Wiklund.