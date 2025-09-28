Een nieuw hoofdstuk in de rel rond een verbannen schaatskoppel. Het Hongaars-Italiaanse ijsdansduo Hanna Jakucs en Alessio Galli kwam in januari nog uit voor Nederland op het EK, maar na een juridische strijd werd eerder dit jaar besloten dat zij niet langer ons mogen vertegenwoordigen en nu heeft het schaatskoppel opvallend nieuws in petto.

Jakucs en Galli maken op Instagram bekend dat ze niet langer een duo zullen vormen. "Aan onze schaatsvrienden en fans, na vele lange gesprekken en diepe reflecties hebben we de zeer moeilijke beslissing genomen om onze schaatscarrière op eigen houtje voort te zetten. Dit was geen lichtzinnige keuze; het ijs is ons gedeelde thuis geweest, waar herinneringen zijn ontstaan ​​die ons altijd zullen bijblijven", schrijven ze in een gezamenlijke verklaring.

"We willen onze diepste dank uitspreken aan iedereen die ons heeft aangemoedigd bij elke prestatie, elke tegenslag en elke stap voorwaarts. Hoewel dit hoofdstuk ten einde loopt, dragen we alles wat we van elkaar hebben geleerd met ons mee. Onze verhalen eindigen niet - ze ontvouwen zich gewoon in nieuwe richtingen. Jullie voortdurende steun betekent alles voor ons terwijl we beiden vooruitgaan. Dank jullie allemaal voor jullie steun en vertrouwen."

Veelbesproken rel in schaatswereld

Jakucs en Galli maakten eerder dit jaar flink wat los in de schaatswereld. Zij hadden een zogenaamd clearance-certificaat waardoor ze als buitenlands duo uit mochten komen voor Nederland als de KNSB daar toestemming voor zou geven. Dat gebeurde en dus werden ze in januari naar het EK gestuurd. De keuze van de schaatsbond leidde tot een rechtszaak.

Het in Nederland geboren duo Chelsea Verhaegh en Sherim van Geffen timmert de laatste jaren aan de weg in het kunstschaatsen. Aangezien Nederland slechts één duo naar het EK mocht sturen, werden de Nederlanders gepasseerd. De rechtbank in Utrecht oordeelde in het voordeel van de KNSB, dat het Hongaars-Italiaanse duo besloot te sturen.

Desondanks vroeg de KNSB eind vorig jaar de mondiale schaatsbond om de status van Galli en Jakucs opnieuw te beoordelen. Een belangrijke eis voor de clearance-status is namelijk dat buitenlandse schaatsers voor een langere periode in Nederland moeten zijn en trainen. Dit kon het Hongaars-Italiaanse duo niet aantonen en dus is de status teruggetrokken. Daardoor konden ze niet meer voor Nederland uitkomen. Ze vonden uiteindelijk onderdak bij de Hongaarse bond.