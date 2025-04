Mondiale schaatsbond verbiedt 'Nederlands' koppel na grote rel

De mondiale schaatsbond ISU heeft een Nederlandse rel in het kunstschaatsen ten einde geroepen. Het Hongaars-Italiaanse ijsdansduo Hanna Jakucs en Alessio Galli mag Nederland niet meer vertegenwoordigen op internationale wedstrijden.

De ISU trekt het zogenaamde clearance-certificaat in voor het schaatsduo. Dat zorgde ervoor dat het buitenlandse duo voor Nederland uit mocht komen, met toestemming van de KNSB. In januari stuurde de Nederlandse schaatsbond het duo nog naar het EK. Die beslissing leidde tot een rechtszaak.

Nederlands duo

Het in Nederland geboren duo Chelsea Verhaegh en Sherim van Geffen timmert de laatste jaren aan de weg in het kunstschaatsen. Aangezien Nederland slechts één duo naar het EK mocht sturen, werden de Nederlanders gepasseerd. De rechtbank in Utrecht oordeelde in het voordeel van de KNSB, dat het Hongaars-Italiaanse duo besloot te sturen.

Technisch directeur van de KNSB Remy de Wit legt zijn keuze uit aan Schaatsen.nl. "Kunstschaatsen is wereldwijd een zeer competitieve sport. Wij hadden bij het ijsdansen nog nooit een koppel gehad dat kon wedijveren met de internationale top. Toen Hanna en Alessio zich in 2018 bij ons meldden met het aanbod om voor Nederland uit te komen, zagen wij dat als een kans om deze tak van sport een nieuwe impuls te geven. De ISU stond deze constructie, waar veel landen gebruik van maken, ook toe."

Status teruggetrokken

De KNSB vroeg eind vorig jaar de mondiale schaatsbond om de status van Galli en Jakucs opnieuw te beoordelen. Een belangrijke eis voor de clearance-status is namelijk dat buitenlandse schaatsers voor een langere periode in Nederland moeten zijn en trainen. Dit kon het Hongaars-Italiaanse duo niet aantonen en dus is de status teruggetrokken.

Verhaegh en Van Geffen mogen Nederland vertegenwoordigen op het WK in Boston. De verloren status van hun directe concurrenten zal helpen om ook in de toekomst eindrondes te halen. Het Nederlandse schaatsduo ontving sowieso al een hogere kwalificatiescore voor het WK.