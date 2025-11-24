De Nederlandse mannen zorgden bij de World Cup in Calgary voor een opmerkelijk moment op de ploegenachtervolging. Ze wisselden tijdens hun rit van volgorde, iets dat tegenwoordig niet meer gebruikelijk is. Bondscoach Rintje Ritsma legde na afloop uit waarom ze dat deden, maar dat kon op weinig begrip rekenen van voormalig topschaatser Mark Tuitert.

Waar teams er tegenwoordig vaak voor kiezen om de hele rit in dezelfde volgorde te rijden en elkaar te duwen, pakte Nederland het zondag heel anders aan. Marcel Bosker reed de eerste twee rondes op kop, maar zakte daarna naar de laatste plaats achter Chris Huizinga en Beau Snellink.

Ritsma legde na afloop bij de NOS uit dat het de bedoeling was om op die manier sneller te starten dan een week geleden toen Huizinga de hele rit op kop reed voor Snellink en Tjerk de Boer, die in Salt Lake City nog de vervanger was van Bosker. De keuze pakte goed uit, want Nederland was een stuk sneller dan vorige week en eindigde uiteindelijk zelfs op het podium.

Verbazing over uitspraken Ritsma

De bondscoach gaf in het interview aan dat de kans groot is dat Nederland de wissel blijft toepassen tijdens de rit. Ritsma verklaarde zelfs dat hij denkt dat andere landen de tactiek mogelijk ook gaan gebruiken nu die bij het Nederlandse trio werkt.

De uitspraken van Ritsma zorgden voor enige verbazing bij analist Mark Tuitert: "Ik ben heel benieuwd naar die data. Ik weet dat Amerikaanen al sinds 2019 in de windtunnel staan. Die hebben hele analyses gemaakt over wat het kost en het kost een halve seconde per wissel. De Noren, die olympisch kampioen zijn, hebben het getest en ook zij komen uit op niet-wisselen. Dat wisselen sneller zou zijn, is voor mij totaal nieuw."

Tuitert sceptisch

"Ik ben heel erg sceptisch", vervolgt Tuitert. "Volgens mij is het niet sneller. Het verschil is dat de startsnelheid van Huizinga niet snel genoeg is. En dat waag ook ik te betwijfelen. Als Bosker start, laat hem dan daar rijden en dan moet Huizinga hem duwen. Dat zou ook kunnen."

Tuitert bleek sowieso nog wel wat aan te merken te hebben op Ritsma. Hij merkte op dat de bondscoach bij zijn aantreden beloofde met de vuist op tafel te slaan en duidelijk te communiceren, maar juist dat ontbreekt. "Dan wordt er deze week weer een nieuw plan bedacht...ik zie de lijn niet."

