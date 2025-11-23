Om de ploegenachtervolging was vorige week na de World Cup in Salt Lake City flink wat te doen door de matige resultaten van Nederland en in Calgary wisten de mannen zondag opnieuw de aandacht te trekken. Ze eindigden knap op het podium, maar het ging na afloop vooral over een ongebruikelijke actie tijdens de race.

Chris Huizinga, Beau Snellink en Tjerk de Boer eindigden vorige week op een teleurstellende zesde plaats en dus werd in Calgary weer voor de formatie gekozen die bij de afgelopen WK nog als derde eindigde. Huizinga en Snellink hielden hun plek, maar De Boer werd vervangen door Bosker. Dat leverde een bijzondere situatie op.

Bosker begon de rit als de voorste rijder van Nederland en normaal gesproken blijven teams ook in dezelfde volgorde rijden. Nederland koos er echter voor om toch tijdens de race de volgorde te wijzigen. Bosker kan van de drie rijders het beste uit de voeten op de kortere afstanden en dus nam hij de eerste twee rondes voor zijn rekening.

'Dit zie je niet vaak meer'

Daarna werd hij afgelost door Huizinga en zakte Bosker zelf terug naar de laatste plaats achter Snellink. Hij moest wel flinke moeite doen om weer aan te pikken achter zijn twee teamgenoten. "Dit zie je niet heel vaak meer, want het kost wel tijd", merkte NOS-commentator Erik van Dijk direct op.

Dat Bosker als voorste rijder startte, hielp het Nederlandse drietal wel om sneller te starten, want alleen al in de eerste 200 meter waren ze meer dan een halve seconde rapper dan een week geleden. Uiteindelijk reed Nederland een tijd van 3.38,66 en daarmee waren ze anderhalve seconde sneller dan in Salt Lake City.

Analist Mark Tuitert plaatste na afloop wel zijn vraagtekens bij de tactiek van Oranje: "Het is een pragmatische oplossing, omdat het zo langzaam ging vorige week heeft Bosker de trein geleid. Maar nog steeds gaat het in het begin moeizaam. Ik weet niet of dit het beste idee is. Een halve seconde kost het om te wisselen dus je laat ergens iets liggen. Het is de oplossing die nu de meeste zekerheid geeft."

Podiumplek

Het leverde de Nederlandse formatie uiteindelijk zelfs een podiumplek op. Alleen de Verenigde Staten en Frankrijk doken nog onder de tijd van Nederland. Dat was een mooie opsteker, want daarmee stijgt Nederland naar de vijfde plek in het klassement van de World Cup. Een plek bij de top-6 is nodig om een ticket voor de Spelen op de ploegenachtervolging in de wacht te slepen.

