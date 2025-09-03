Antoinette Rijpma-de Jong deed onlangs een boekje open over de koopverslaving waar ze naar eigen mee kampte en dat blijkt ook voor andere topsportsters herkenbaar. De Nederlandse topschaatsster krijgt bijval van voormalig Oranje-hockeysters Ellen Hoog en Naomi van As.

“Ik kan me wel vinden in een verslaving met kopen", erkent Van As, olympisch kampioene van 2008 en 2012 in de Sportnieuws.nl-podcast die ze wekelijks maakt met Hoog. Rijpma-de Jong bleek in het verleden met name veel kleding te hebben gekocht en dat deed een belletje rinkelen bij de vriendin van schaatsicoon Sven Kramer.

"Ze vertelde ook dat ze best veel kleding heeft waar de kaartjes nog aanzitten", weet Van As. "Dat heb ik nu echt niet meer, want op een gegeven moment bedenk je wel dat je misschien niet zoveel spullen nodig hebt en koop je kleding die wat langer meekan, in plaats van de fast fashion. Maar wij hadden tijdens onze carrière ook een koopverslaving, ik kan niet anders zeggen.

Victoria's Secret

“San Diego heeft echt jaren kunnen teren op onze komst”, valt Hoog haar oud-ploeggenote lachend bij. “Wij zaten met ons hotel tegenover een shoppingmall met al die Amerikaanse winkels die je in Nederland nog niet had." "Victoria's Secret", weet Van As nog doelend op de bekende lingeriewinkel.

"En toen kon je ook nog niet bestellen enzo", gaat Hoog verder. "En we hadden best wel veel vrije tijd, want het was een trainingsstage. Dan heb je één of twee trainingen per dag en tussen die trainingen door had je gewoon vet veel tijd. En tsja, wat gingen we doen? Dan maar weer shoppen.”

“Elke keer gingen we dan van die onderbroekjes kopen, van vijf voor twintig dollar ofzo", aldus Van As. "Uren graaien in die lades van onderbroeken.” Hoog: “We hadden echt extra koffers mee naar huis. Het was echt ongekend hoeveel we daar geshopt hebben.”

'Superduurzaam'

“Ik heb nog wel een paar van die oude, zwarte hemdjes”, beweert Van As over de gevolgen van de aanvallen van shopverslaving. “Ik ook”, bekent Hoog. “Sterker nog, ik heb ook nog onderbroeken daarvan. Die blijven toch chill met sporten.” Van As: “Dat is dus goed, want dat is geen fast fashion, superduurzaam.”

Saaie stringetjes

Toch is Hoog niet helemaal overtuigd dat ze echt verslaafd was. “Het was puur uit verveling dat we gingen shoppen", probeert ze. "Dus het had niet echt iets met een verslaving te maken. Maar puur met verveling.”

“Nee”, lacht Van As. “Het had toch ook echt wel met verslaving te maken.” “Wij waren toch niet koopverslaafd?”, vindt Hoog. “Het was gewoon verveling Naomi van As.” “Ja, die stringetjes thuis waren zo saai…”, lacht Van As.

Luister de podcast

