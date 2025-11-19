Topsporters zijn heel veel bezig met hun sport, maar een flink deel houdt zich ook bezig met andere zaken. Een van hen is Esmee Visser. De topschaatsster maakt zich sterk voor het mede oplossen van een van de grote problemen van de huidige tijd.

Visser werd in 2018 olympisch kampioene op de 5000 meter schaatsen. Dat is een grote passie van haar, maar ze is ook zeer begaan met het milieu. Ze roept daarom ook op om meer te doen om klimaatverandering en de opwarming van de aarde tegen te gaan. Ook omdat het mogelijk verregaande gevolgen heeft voor haar geliefde schaatssport.

Waarschuwing van Esmee Visser

Dat blijkt in gesprek met Schaatsen.nl. Daar pleit Visser om meer te doen tegen de milieuproblemen. "Als we dat niet doen, hebben wij hier straks geen natuurijs meer. Daar ligt wel de oorsprong van de schaatssport, die we moeten zien te behouden voor de volgende generaties", vindt Visser.

Het probleem van de schaatswereld is dat het zelf niet bepaald een milieuvriendelijke sport is. De wedstrijden worden op verschillende continenten gehouden en ijsbanen kosten erg veel energie. "Daar heb ik best mee gestruggled", erkent Visser, die toegeeft dat ze voor haar sport niet zoveel keuzes heeft. "Vaak heb je daar zelf geen invloed op. Je móet vliegen om aan World Cups of een WK mee te doen."

Op individueel niveau zit Visser echter niet stil. Ze spreekt zich flink uit en zit ook in een zogeheten duurzaamheidswerkgroep. Daarnaast gaat ze zich ook voor de Nederlandse schaatsbond KNSB inzetten als ambassadeur voor verzuurzaming. Daar is de bond maar wat blij mee. "Wij maken ons sterk voor een toekomstbestendige schaatssport en het is goed dat een maatschappelijk betrokken kampioen als Esmee ons daarbij helpt.", laat Jurre Trouw namens de bond weten.

Heupproblemen

Visser is dus nog altijd betrokken in de schaatswereld, maar is al lange tijd niet op het ijs te zien. Ze kampt al drie jaar met heupproblemen en werd eerder dit jaar nog geopereerd. De afgelopen jaren verdween ze uit beeld bij het grote publiek en bleven aansprekende resultaten uit. Ze komt de komende maanden nog niet in actie en kan zich daardoor ook niet plaatsen voor de Olympische Spelen. Haar gouden olympische race in 2018 blijft vooralsnog haar enige deelname aan het iconische toernooi.

Onlangs was Visser te gast bij de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside om te praten over haar carrière én haar interesse in het milieu. Check hieronder het volledige gesprek dat we met de gouden medaillewinnares van 2018 hadden.

