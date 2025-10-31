Dit seizoen gaan er bij de internationale schaatsbond ISU wat zaken veranderen. Geloof het of niet, maar een van de vernieuwingen heeft te maken met honden.

De bond kwam onlangs bijeen in het Zwitserse Lausanne en nam daar enkele besluiten. Een daarvan om is in het seizoen 2025-2026 een 'Calm Zone' aan te leggen rondom schaatsbanen.

Het bestuur van de ISU meldt dat deze kalmtezone het doel heeft "om deelnemende schaaters een toegewijde, veilige en kalme plek te bieden die hen afschermt van de stress van de wedstrijd". In die Calm Zone kunnen de schaatsers zich mentaal opladen.

Therapiehonden

Volgens de ISU moet het er ongeveer zo uit gaan zien: "Bij grote evenementen krijgen atleten toegang tot creatieve activiteiten, spelletjes, hulpmiddelen voor mindfulness en ondersteuning van professionals op het gebied van mentale gezondheid. Ook zijn er, indien mogelijk, therapiehonden. Dit alles onderstreept de toewijding van de ISU om het welzijn van atleten prioriteit te geven."

Bonus voor wereldrecord

Een ander besluit is om een bonus uit te keren voor een wereldrecord. Junioren krijgen voor een nieuw wereldrecord een speciale ring, wat trouwens al vorig seizoen is gelanceerd. Bij de volwassenen wordt er per wereldrecord 5000 dollar uitgekeerd, dik 4000 euro.

Bij teamonderdelen is er 15.000 dollar per team per wereldrecord in de pot gestopt. Dat komt bij de team pursuit en de teamsprint neer op 5000 dikkar per deelnemer.

Massastart

De massastart krijgt nieuwe regels. Wat er precies gaat gebeuren laat de ISU momenteel ongewis. De details worden later gedeeld. Misschien gaat het om een aanpassing waarbij per ronde de laatste of laatste twee schaatsers afvallen. Daar is al mee geëxperimenteerd en sommige schaatsers vinden dat het chaotische en daardoor gevaarlijke situaties opwekt.

En tot slot is er feest in Colombia, want dat Zuid-Amerikaanse land is officieel lid geworden van de ISU. Ondanks het niet zo winterse klimaat aldaar is er wel potentie, want inlineskaten (op beton dus) is aardig populair in Colombia.