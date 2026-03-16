De Nederlandse equipe kwam met handenvol medailles terug uit Canada na de WK shorttrack. Selma Poutsma was een van de goudhaantjes. De Haagse topshorttrackster won met de Nederlandse vrouwenploeg de aflossing en was goed voor zilver op de 500 meter. Een individuele WK-medaille: daar heeft ze er nog niet zoveel van.

De 25-jarige Poutsma werd in 2022 olympisch kampioene op de aflossing en was daarnaast viermaal lid van de gouden ploeg op dat onderdeel bij de WK shorttrack. Ook won ze met Nederland de gemengde aflossing bij de WK 2023 en haar zes gouden Europese medailles vielen ook allemaal in de categorie (gemengde) aflossing.

Tot de WK shorttrack van afgelopen weekend, in Montreal, stond ze tweemaal op het WK-podium op een individueel onderdeel; beide keren de 500 meter.

'Het is lang geleden'

In Canada werd ze op die afstand tweede, wat dus een verbetering betekent van haar beste individuele resultaat ooit op een WK. "Het is lang geleden dat ik een individuele medaille heb gehaald", zegt ze tegen Schaatsen.nl.

"Ik ben er ontzettend blij mee, ook omdat ik voor mezelf goede dingen heb laten zien. In de heats voelde alles nog een beetje onwennig. Vandaag lukte het om de rust te behouden en te vertrouwen op mezelf. Als ik te graag wil, wordt het harken in plaats van schaatsen. Nu dacht ik niet te veel na en ging alles vanzelf, viel de timing op zijn plek en bouwde ik makkelijker op natuurlijke wijze snelheid op."

Impact

Het was een lang en veelbewogen seizoen en dat ging haar niet in de koude kleren zitten. "De afgelopen twee weken heb ik mijn gevoelens onbewust nog weggestopt omdat we ons wilden focussen op het WK", aldus Poutsma.

"Nu merk ik pas hoeveel impact zo’n seizoen op me heeft, al weet ik niet precies hoe ik me voel."

Olympische Winterspelen

Bij de Olympische Winterspelen in Italië ging het bij de vrouwenploeg mis op de aflossing. In de finale kwam Michelle Velzeboer ten val waardoor het team met verder Xandra Velzeboer, Selma Poutsma en Zoë Florence Deltrap als nummer 4 naast de medailles greep. "Dit is ontzettend teleurstellend, het is heel veel pech", zei Xandra Velzeboer.

Poutsma heeft een relatie met Melle van ’t Wout, de oudere broer van Jens van 't Wout.