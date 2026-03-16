Bij de WK shorttrack in Montreal, het toetje van dit olympisch seizoen, deed Nederland weer van zich spreken. Maar niet alles ging zoals gewenst bij bondscoach Niels Kerstholt en zijn atleten. Dat lag wat Kerstholt betreft ook aan de organisatie. De voormalig shorttracktopper had een aanvaring met de bond ISU.

Bij de Olympische Winterspelen in Italië greep de Nederlandse ploeg op de gemengde aflossing naast de medailles na een valpartij van Xandra Velzeboer. Destijds waren de shorttrackers van TeamNL ondanks die domper ervan overtuigd dat zij eigenlijk het sterkste team waren in Milaan. Bij de WK konden die claims worden bewezen. Maar het werd weer een drama.

'Iets op het ijs'

Weer ging Velzeboer namelijk onderuit. Ze verklaarde vervolgens dat zij geen fout had gemaakt. "Ik weet het niet, maar er lag iets op het ijs", meende de Culemborgse. "Ik voelde het toen ik die duw kreeg van Michelle (haar zus, red.). Mijn hele mes was bot en dan kan je niet schaatsen. Maar hier kon ik niks aan doen."

Kerstholt pakte vervolgens de beschadigde schaats van Velzeboer en ging ermee naar de jury. "Dat kon meteen de prullenbak in en we kregen als antwoord: ’Ja, dat is wel heel erg.’ Wat moet je daar mee?", vertelt hij tegen De Telegraaf. "Ik ben kwaad geworden en werd weggestuurd. Dat heb ik gedaan, want ik ga daar niet de grens in opzoeken. Wij hebben ze nodig en zij willen ook alleen maar het beste. Maar dan moeten ze het wel fixen."

Contract van Kerstholt

De Nederlanders keren uit Canada terug met tweemaal goud en vijf keer zilver. Alleen Zuid-Korea scoorde beter op dit WK shorttrack. Wat totaal aantal medailles betreft was Nederland wel de koploper in Montreal.

Kerstholt heeft aangegeven dat hij zijn aflopende contract met de Nederlandse schaatsbond KNSB wil verlengen. Maar het is ondanks de successen van dit seizoen geen geval van even snel afstempelen, verklaart KNSB-voorzitter Remy de Wit. Hij wil eerst spreken met de atleten. Ook de shorttrackers moeten achter het verlengen van de samenwerking met Kerstholt staan en daar wordt de komende maanden over gesproken.

'Het is af nu'

Wat er ook wordt besloten: Kerstholt verklaarde na de gewonnen aflossing bij de mannen op de Winterspelen dat zijn werk nu 'af' is. "De cirkel is rond. Dit voelt niet als zomaar een kers op een taart, maar als een enorme kers", sprak Kerstholt in de catacomben van de Milano Ice Skating Arena na de zege van Jens van 't Wout, Melle van 't Wout, Friso Emons en Teun Boer.

Twaalf jaar geleden, toen de Nederlandse shorttrackers in de olympische finale stonden, ging Freek van der Wart al in de eerste bocht tegen het ijs. De kansloze inhaalrace leidde uiteindelijk tot de ondankbare vierde plek voor Kerstholt en zijn ploeggenoten. Na afloop kwamen er toen tranen los.