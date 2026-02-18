De Nederlandse shorttrackploeg beleeft nu al een succesvolle Olympische Spelen, maar tot groot verdriet van alles en iedereen ging het mis bij de relay van de vrouwen. Op de 500 meter van de mannen was er wel succes en dus lagen vreugde en verdriet dicht bij elkaar.

Na de 500 meter van de mannen was er enorme euforie bij de broers Van 't Wout. Melle werd tweede achter winnaar Steven Dubois (Canada) en Jens ging met het brons aan de haal. Het tweetal vloog elkaar al op het ijs in de armen, maar toen zij de schaatsen uit hadden gedaan, waren zij ook een schouder van troost voor de relay-vrouwen. Melle van 't Wout heeft een relatie met de treurende Selma Poutsma, Jens van 't Wout is een koppel met Zoë Deltrap.

Knuffel, kus en snikken

Snikkend viel Poutsma haar vriend in de armen en dat zorgde voor aandoenlijke taferelen. Hij sloeg zijn armen om haar heen en gaf haar een kus op het hoofd.

Drama bij de vrouwen

Bij de relay van de vrouwen ging het helaas mis. Een wissel tussen Poutsma en Michelle Velzeboer zorgde ervoor dat laatstgenoemde in de verdrukking kwam te zitten. Daarbij werd ze van de sokken geschaatst door de Canadese en dus kwam er geen medaille bij voor de Nederlandse ploeg.

Succes op de sprint

Na het debacle op de relay kwam er in ieder geval een medaille bij op de 500 meter voor mannen. Met drie Nederlanders aan de start met een totaal van vijf schaatsers, kon dat niet meer misgaan. Het goud lukte helaas niet, maar Melle en Jens van 't Wout kleurden het podium in Milaan oranje met een knappe zilveren en bronzen medaille.