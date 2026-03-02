De nieuwe generatie schaatsers staat te trappelen om zich te meten met de gevestigde top. Een van hen is Jasmijn Veenhuis (18), die prima prestaties leverde bij de WK junioren. "Ik hoop dat ik naar een topteam mag."

Veenhuis, geboren in het Drentse Gieten, werd derde in het allroundklassement dat na de vier afstanden in Inzell werd opgemaakt. Daarnaast veroverde ze met de Nederlandse ploeg goud bij de team pursuit. Ze haalde er het maximale uit, getuige de vier persoonlijke records die ze in Duitsland reed.

Verrassing

In gesprek met Schaatsen.nl blikt ze terug op het weekend. "Na drie afstanden stond ik tiende in het klassement. Op de drie kilometer heb ik veel goed kunnen maken. Het was een verrassing dat ik in het allroundklassement nog als derde ben geëindigd", aldus Veenhuis.

Ze heeft grote stappen gezet dit seizoen. Haar persoonlijke records zijn met flinke happen verbeterd. Op de 3000 meter ging er bijvoorbeeld elf seconden af. "Voor het WK wilde ik nog niet bezig zijn met de toekomst", zegt ze. "Ik hoop dat ik naar een topteam mag. Dat is het doel voor mij."

Team pursuit

Bij de team pursuit vormde ze een drietal met Mette ten Cate en Sophie Exterkate. Veenhuis was de voorste rijder, die de trein op gang moet trekken en houden. Een smetje op het weekend was de mass start, waar de Nederlandse vrouwen geen podiumplek behaalden. "Het eindigde iets minder leuk, maar ik kan terugkijken op een goed weekend", zo berust ze.

Allroundkampioene bij de vrouwen (of meisjes) werd de Italiaanse Jeannine Rosner. Zij deed ook mee aan de Olympische Winterspelen, met plek 8 op de mass start als beste uitslag. Van 2017 tot en met 2024 leverde Nederland de winnares. Daar zitten grote namen tussen als Jutta Leerdam, Joy Beune en Femke Kok.