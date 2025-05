Topschaatser Joep Wennemars leerde wijze lessen in turbulente tijd: 'Dan ga je daar last van krijgen'

Joep Wennemars werd in maart wereldkampioen op de 1000 meter, maar lange tijd ging zijn schaatsjaar helemaal niet zoals gewenst. De 22-jarige topschaatser van Team Essent kampte met veel problemen in het schaatsseizoen. Harstikke vervelend natuurlijk, maar Wennemars vertelt aan Sportnieuws.nl dat hij er ook veel van heeft geleerd.

Voor de iconische race in Hamar, waar Wennemars onder meer Jenning de Boo en Jordan Stolz klopte, sukkelde de zoon van Erben eigenlijk maandenlang. Vlak voor de eerste wedstrijden van het seizoen moest hij vanwege een blessure onder het mes. Lange tijd lukte het hem vervolgens niet om constant goede resultaten neer te zetten.

Daarnaast was er ook persoonlijk verdriet, want de oma van Wennemars overleed midden in het seizoen. Met haar had de schaatser een bijzondere band. In gesprek met Sportnieuws.nl vertelt de wereldkampioen wat hij door al die tegenslagen ook heeft geleerd.

"Vooral dat er heel veel randzaken zijn die er niet toe doen", zo steekt hij van wal. "Als sporter leef je in onzekerheid, dat hoort er ook bij en dat gaat niet weg als je wel iets hebt gewonnen. Dat is iets wat je moet omarmen. Maar goed, je moet het wel meemaken om er beter in te worden. Als het niet goed gaat, is het heel moeilijk om uit die neerwaartse spiraal te raken."

Want Wennemars heeft zich gerealiseerd: al het slechte komt in drieën. "Vaak als één ding misgaat, gaan heel veel andere dingen ook mis. Dan ga je daar last van krijgen, als je het niet omarmd. Ik denk dat ik voor mezelf heb bewezen dat niet alles hoeft te kloppen om hard te kunnen schaatsen."

Bekroning op WK afstanden

Dat bleek in Hamar wel. Na een moeizaam seizoen plaatste Wennemars zich al ietwat verrassend voor de WK afstanden, maar in Noorwegen zelf zorgde hij al helemaal voor een sensatie met zijn verrassende gouden plak. In een klap werd Wennemars een bekende Nederlander en wilde ieder medium hem spreken.

"De nasleep was best intens", zo blikt de man die onlangs zijn contract bij Essent verlengde terug. "Ik heb er echt heel erg van genoten. Ik ben twee weken in Nederland geweest nadat ik twreugkwam van de WK. Vanaf dat moment tot het moment dat ik zelf op vakantie ging heb ik écht geleefd. Harstikke leuk, maar op een gegeven moment was het nodig om zelf op vakantie te gaan."

Tot rust komen met Suzanne Schulting

Dat deed Wennemars met zijn geliefde én collega Suzanne Schulting in Spanje. "Vanaf dan komt pas echt de rust. Daar heb ik heel erg van genoten. Opgeladen en nu, vier weken geleden, hier gemeld en begonnen aan het nieuwe seizoen."

